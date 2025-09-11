Deviza
Elárasztotta Hollandia és Belgium Labubu-figurákkal Magyarországot, csakhogy az összes hamis – lecsapott a NAV Ferihegyen

A NAV több mint 43 ezer hamis játékfigurát és kiegészítőt talált a a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában. Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák voltak a legnagyobb számban.
VG
2025.09.11, 07:12
Frissítve: 2025.09.11, 07:53

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának pénzügyőrei az elmúlt hetekben tartott ellenőrzések során több mint 43 000 darab hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmában – közölte a NAV.

Lefoglalt Labubu-figurák / Fotó: NAV

Az előkerült áruk között a Pop Mart által gyártott, világszerte népszerű Labubu-figurák voltak a legnagyobb számban, de a szállítmányokban számos más termék – többek között kulcstartók, kulacsok, pénztárcák, ruhadarabok és különféle kiegészítők – is helyet kaptak. A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok.

A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek. A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a repülőtéren keresztül érkező szállítmányokat, és továbbra is határozottan fellép a hamis áruk behozatala ellen. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.

A Labubu letarolta a világot

Kína hosszú ideje próbálja javítani az imázsát, hogy a világon ne csupán az olcsó árucikkekkel, a szigorú cenzúrával és titkokkal azonosítsák. A kínai videójátékok dollármilliárdokat hoznak a konyhára, kínai kávézóláncok jelennek meg New Yorkban, terjeszkednek a globális piacon a kínai sminkgyártók – az áttörést azonban egy játék hozta meg: a Labubu.

A világ teljesen rákattant a fura babákra, a játékot gyártó pekingi székhelyű Pop Mart elképesztő összegeket keres vele. A cég már több mint ötszáz boltot üzemeltet világszerte, Németországban pár hete nyitotta meg az elsőt. A Pop Mart átgondolt stratégiáját az is bizonyítja, hogy a Labubu előttük nem tudott ismertté válni.

A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással.

A Labubu-őrület farvizén visszatér egy Magyarországon is jól ismert régi plüssjáték

A Labubu-őrület letarolta a világot, a kínai plüssjáték sikere elképesztő méreteket öltött, olyannyira, hogy annak farvizén egy hasonló, ám japán régi ismerős is visszatért. Az utóbbi időben ugyanis ismét hódít a Moncsicsi is, mely az 1970-es, 1980-as évek internet előtti virális szenzációja volt szerte a világon, például Magyarországon is.

