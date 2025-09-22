Deviza
Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? — a svéd egyetemistákat Pannónia Ösztöndíjprogram fogadja

Az egyetemi hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal. A magyar hallgatók különösen jó helyzetbe kerültek ezzel az újítással.
VG
2025.09.22, 15:20
Frissítve: 2025.09.22, 16:15

A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. 

Hankó Balázs beszélt a magyar hallgatók külföldre utazási lehetőségeiről / Fotó: Kocsis Zoltán MTI

 

Hankó Balázs az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: 

Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból, hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében, így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása.

A miniszter elmondta, a Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken. 

Beutazhatják a világot a magyar diákok

Az Amerikai Egyesült Államokba 181 ösztöndíjas jutott el, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118 – ismertette. A magyar fiatalok sikere érdekében kellenek a nemzetközi élvonalba magyar egyetemek – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: 

eddig 4042 egyetemközi szerződést kötöttek a magyar felsőoktatási intézmények. 

2030-ra igenis lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között, és számos magyar intézmény lesz Európa száz legjobb egyeteme között – emelte ki. 

Tegyük vonzóvá Magyarországot és térségét

A tárcavezető kitért arra, azt szeretnék, ha az egyetemeknek szoros kapcsolatuk lenne az adott térség gazdasági szereplőivel. Ebben is sikeresek az egyetemek, nőtt a „térségi vonzóképességük” – tette hozzá. Tóth Petra, a Pannónia Ösztöndíjprogram nagykövete a műsorban elmondta, az ösztöndíj fedezte a külföldön tartózkodás összes költségét. A program rugalmas, hiszen egy naptól akár egy évig is igénybe vehető az adott támogatás – tette hozzá. 

Két és fél év után itt az első eredmény

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a Pannónia Ösztöndíjprogram folytatására tízmilliárd forint áll rendelkezésre. Beszámolt arról, hogy az Európai Unió Bírósága két és fél év után kezdte tárgyalni azon egyetemek ügyét, amelyek perre mentek az Erasmus-programból való kizárásuk miatt. Az egyetemek nyilatkozatai szerint „a bíróság komoly kérdéseket tett fel az Európai Bizottságnak, hogy milyen jogalapon tette azt, amit tett” – mondta a tárcavezető. A Pannónia-program sikere azt mutatja, hogy 

ha egy kicsit megpiszkálnak minket, akkor egy huszárcsellel csak azért is megmutatjuk, hogy jobbat csinálunk 

– fogalmazott Hankó Balázs.

Kitört a botrány Svédország és Magyarország között: Orbán Viktor aggódik

A svédek szankcionálják a magyarokat, mi befogadjuk őket

A svéd kormány nemcsak hogy kioktat, hanem még a magyar egyetemisták és kutatók kizárásában is közreműködik. 

Tavaly decemberben, amikor Magyarország a brüsszeli ítélet ellen lépett fel, Svédország azonnal Brüsszel oldalára állt a perben, vagyis a magyar fiatalokkal szemben – közölte Hankó Balázs a Facebook-oldalán. Megvan erre a magyar válasz: az ösztöndíjprogram a svéd hallgatók előtt is nyitva áll, és igénybe is veszik.

 

Míg a Magyarországon tanuló, közel 70 svéd diáknak a Pannónia-rogrammal biztosítja a kormány a nemzetközi mobilitást, a külföldi tanulmányutakat, és örömmel fogadjuk a 83 svéd hallgatót és oktatót, akik Erasmus-ösztöndíjjal tanulnak és tanítanak Magyarországon, addig Svédország kormánya a magyar fiatalok Stockholmba jutása ellen kampányol a brüsszeli parlamentben. Hozzátette, hogy a nálunk tanuló külföldi fiatalok, mind a 46 ezren, legyenek svédek vagy más nemzetiségűek, Magyarországon megtalálják a számításaikat.

