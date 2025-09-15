Kitört a botrány Svédország és Magyarország között: Orbán Viktor aggódik

Újabb feszültség alakult ki Magyarország és Svédország vezetői között, miután Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán bírálta a svéd közbiztonsági helyzetet. A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: a hagyományos értékek feladásának és a gyenge kormányzásnak köszönhetően „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában” – számolt be a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor szerint a bűnbandák már kiskorú lányokat is gyilkossági eszközként használnak. A miniszterelnök hozzátette: „A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.”
Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!
A miniszterelnök kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált. A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte a magyar kormányfő állításait, és azzal vádolta Orbán Viktort, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.
A vita nem állt meg a két kormányfő között: László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megszólalt az ügyben. Szerinte Svédországban valóban súlyos gondok vannak a közbiztonsággal, és napi szinten fordulnak elő robbantások, illetve erőszakos bűncselekmények. A politikus emlékeztetett arra, hogy
Kristersson maga is elismerte: a svéd hatóságok nehezen tudják kezelni a helyzetet.
László András szerint a svéd társadalom „a szétesés jeleit mutatja”, és a migráció okozta bűnözés valós probléma, amelyet a helyiek is tapasztalnak. Mint fogalmazott: „Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak.”
A magyar és a svéd kormány közötti vita így tovább éleződött, középpontjában a közbiztonság, a jogállamiság és a két ország politikai narratíváinak eltérése áll.
