Deviza
EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.56 -0.43% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.72 -0.04% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.14% EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.56 -0.43% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.72 -0.04% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.57 +0.09% BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.57 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közbiztonság
svéd kormányfő
Svédország
Orbán Viktor
Magyarország

Kitört a botrány Svédország és Magyarország között: Orbán Viktor aggódik

Heves politikai szócsata alakult ki a magyar és a svéd kormányfő között. Orbán Viktor szerint Svédországban bandaháborúk és robbantások veszélyeztetik a lakosságot, a svéd miniszterelnök viszont hazugságnak nevezte a kijelentéseit.
VG
2025.09.15., 14:14
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Újabb feszültség alakult ki Magyarország és Svédország vezetői között, miután Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán bírálta a svéd közbiztonsági helyzetet. A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: a hagyományos értékek feladásának és a gyenge kormányzásnak köszönhetően „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában” – számolt be a Magyar Nemzet. 

Válság Svédországban: Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki
Válság Svédországban: Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor szerint a bűnbandák már kiskorú lányokat is gyilkossági eszközként használnak. A miniszterelnök hozzátette: „A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.”

Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

A miniszterelnök kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált. A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte a magyar kormányfő állításait, és azzal vádolta Orbán Viktort, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.

 

A vita nem állt meg a két kormányfő között: László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megszólalt az ügyben. Szerinte Svédországban valóban súlyos gondok vannak a közbiztonsággal, és napi szinten fordulnak elő robbantások, illetve erőszakos bűncselekmények. A politikus emlékeztetett arra, hogy 

Kristersson maga is elismerte: a svéd hatóságok nehezen tudják kezelni a helyzetet.

László András szerint a svéd társadalom „a szétesés jeleit mutatja”, és a migráció okozta bűnözés valós probléma, amelyet a helyiek is tapasztalnak. Mint fogalmazott: „Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak.”

A magyar és a svéd kormány közötti vita így tovább éleződött, középpontjában a közbiztonság, a jogállamiság és a két ország politikai narratíváinak eltérése áll.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
oroszország

Szijjártó Péter Bécsben tett bejelentést Paks II-ről: ez világos üzenet volt Ausztriának

Vergődhet az Európai Unió, Magyarországnak Paks II.-je lesz.
4 perc
közbiztonság

Kitört a botrány Svédország és Magyarország között: Orbán Viktor aggódik

Svédország visszautasítja a kijelentéseket.
7 perc
CATL Debrecen

Erre várt Magyarország, berobbant a kereslet az akkumulátorokra: máris repíti a Debrecenben gyárat építő CATL-t

Nagyot javított a részvényajánlásán a JPMorgan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu