Kitört a botrány Svédország és Magyarország között: Orbán Viktor aggódik

Újabb feszültség alakult ki Magyarország és Svédország vezetői között, miután Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán bírálta a svéd közbiztonsági helyzetet. A magyar kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott: a hagyományos értékek feladásának és a gyenge kormányzásnak köszönhetően „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában” – számolt be a Magyar Nemzet.

Válság Svédországban: Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor szerint a bűnbandák már kiskorú lányokat is gyilkossági eszközként használnak. A miniszterelnök hozzátette: „A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott.”

Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

A miniszterelnök kijelentéseire Ulf Kristersson svéd kormányfő korábban élesen reagált. A svéd miniszterelnök hazugságnak nevezte a magyar kormányfő állításait, és azzal vádolta Orbán Viktort, hogy leépíti a jogállamiságot Magyarországon.

The abandonment of traditional values, the neglect of common sense, and weak governance have led to barbarism taking root in the home of one of Europe’s greatest nations. Criminal gangs are using underage girls as instruments of killing.



The mission of the rule of law is to… https://t.co/X2X1Buh60Y — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 15, 2025

A vita nem állt meg a két kormányfő között: László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megszólalt az ügyben. Szerinte Svédországban valóban súlyos gondok vannak a közbiztonsággal, és napi szinten fordulnak elő robbantások, illetve erőszakos bűncselekmények. A politikus emlékeztetett arra, hogy

Kristersson maga is elismerte: a svéd hatóságok nehezen tudják kezelni a helyzetet.

László András szerint a svéd társadalom „a szétesés jeleit mutatja”, és a migráció okozta bűnözés valós probléma, amelyet a helyiek is tapasztalnak. Mint fogalmazott: „Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak.”

A magyar és a svéd kormány közötti vita így tovább éleződött, középpontjában a közbiztonság, a jogállamiság és a két ország politikai narratíváinak eltérése áll.