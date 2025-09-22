Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,005.06 -1.09% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,840 -1.98% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.26 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,137.59 -0.21% BUX99,005.06 -1.09% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,840 -1.98% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.26 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,137.59 -0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
adó
Tisza-adó
Magyar Péter
vállalkozás

Botrányos lépésre készül a Tisza Párt: lassan senki sem marad ki, mindenhonnan elvonnának pénzt

Nem csak a háztartásokat vámolná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Tisza újdonsült közgazdász tótumfaktuma, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.
VG
2025.09.22., 10:50
Fotó: HírTV

A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, derült ki a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András a Corvinus egyetem tanára előadásain. Az előadást a nagyközönség előtt is bemutatta a szakértő, mindössze egy nappal azután, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén — fejtette ki a Mandiner. 

Kármán András, Tisza, Párt, Magyar Péter, gazdaság, pénzügy, szakértő, adópolitika
Kármán András jelenleg a Tisza Párt adópolitikai szakértője / Forrás: HírTV

Kármán az előadásában felsorolta az elmúlt másfél évtized legelcsépeltebb baloldali sérelmeit, például azt, hogy a korrupció mindent átsző az országban, a pénzügyi szabályozás kiszámíthatatlan, vagy azt, hogy az államosításokkal le lettek „vadászva a sikeres vállalkozások” – fejtette ki a lap.

Csak olaj a tűzre a módosított adópolitika

A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz:

a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Kármán egyetemi előadásának nagy része a pénzelvonásokról szól. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, azt, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet.

Mégis adót emelne a Tisza

Hadat üzenhetnek az alacsony társasági adónak

Igaz, a Tisza tervei közül szeptemberben már napvilágot látott egy újabb dokumentum, amely szerint a mostani 9 százalékos társasági adó emeléséről értekeztek. Bár a párt akkor azonnal cáfolta a híreket, Kármán mégis ezt írta szeptember 8-i előadásán:

Az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Ezeknél a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen az a Kármán ágál a szektorális adó, a bankadó ellen, aki nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót nyeresége után.

Jobb lesz a Tisza-adórendszer?

Kármán András a Corvinus egyetemi előadásában is kritizálta a jelenlegi magyar adórendszert, amely véleménye szerint nem arányos és igazságtalan. Mint fogalmazott: a Tisza célja egy 

igazságosabb adórendszer, egy méltányosabb közteherviselés kialakítása, ahol közügyek pénzügyi terhei valóban arányosan, és az állampolgárok jövedelmi, vagyoni lehetőségéhez jobban igazodva kerülnek meghatározásra.

Mint ismert: ezek szerint az évi

  • 5 millió forintnyi jövedelemnél 15,
  • 5 és 15 millió között 22,
  • 15 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az szja.

Kármán a Tisza Párt adótervezetétől gazdaságfehéredést vár. Többször kiemelte az ársapkák rendszerét, úgy fogalmazva, hogy ez már régen sem működött és most is teljesen torzítja a gazdaságot. 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kormánypártok

Orbán Viktor: Dögrovás, végelgyengülés - az Európai Unió szétrázódik – a miniszterelnök vészjósló képet festett, ha nem lépünk időben

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Frissülő cikkünk.
8 perc
kormánypártok

Orbán Viktor felszólal – miniszterelnöki nyitány a parlament őszi ülésszakán, a tét óriási

Orbán Viktor expozéjában több fontos témát is érinthet, a közösségi oldalán már előre vetítette, hogy grandiózus tervekkel áll elő.
6 perc
lakás

Lakásárak Európában: London és Párizs elszállt, Budapesten van remény saját otthonra

Az Otthon Start program is segít a fiataloknak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu