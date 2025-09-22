Botrányos lépésre készül a Tisza Párt: lassan senki sem marad ki, mindenhonnan elvonnának pénzt

A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, derült ki a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András a Corvinus egyetem tanára előadásain. Az előadást a nagyközönség előtt is bemutatta a szakértő, mindössze egy nappal azután, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén — fejtette ki a Mandiner.

Kármán András jelenleg a Tisza Párt adópolitikai szakértője / Forrás: HírTV

Kármán az előadásában felsorolta az elmúlt másfél évtized legelcsépeltebb baloldali sérelmeit, például azt, hogy a korrupció mindent átsző az országban, a pénzügyi szabályozás kiszámíthatatlan, vagy azt, hogy az államosításokkal le lettek „vadászva a sikeres vállalkozások” – fejtette ki a lap.

Csak olaj a tűzre a módosított adópolitika

A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz:

a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Kármán egyetemi előadásának nagy része a pénzelvonásokról szól. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, azt, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet.

Mégis adót emelne a Tisza

Hadat üzenhetnek az alacsony társasági adónak

Igaz, a Tisza tervei közül szeptemberben már napvilágot látott egy újabb dokumentum, amely szerint a mostani 9 százalékos társasági adó emeléséről értekeztek. Bár a párt akkor azonnal cáfolta a híreket, Kármán mégis ezt írta szeptember 8-i előadásán:

Az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Ezeknél a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhat Kármán. Ebből különösen az utóbbi érdekes, hiszen az a Kármán ágál a szektorális adó, a bankadó ellen, aki nyárig még az Erste egyik magas beosztású tagja volt, egy olyan banké, amely fizeti a bankadót nyeresége után.

Jobb lesz a Tisza-adórendszer?

Kármán András a Corvinus egyetemi előadásában is kritizálta a jelenlegi magyar adórendszert, amely véleménye szerint nem arányos és igazságtalan. Mint fogalmazott: a Tisza célja egy

igazságosabb adórendszer, egy méltányosabb közteherviselés kialakítása, ahol közügyek pénzügyi terhei valóban arányosan, és az állampolgárok jövedelmi, vagyoni lehetőségéhez jobban igazodva kerülnek meghatározásra.

Mint ismert: ezek szerint az évi

5 millió forintnyi jövedelemnél 15,

5 és 15 millió között 22,

15 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az szja.

Kármán a Tisza Párt adótervezetétől gazdaságfehéredést vár. Többször kiemelte az ársapkák rendszerét, úgy fogalmazva, hogy ez már régen sem működött és most is teljesen torzítja a gazdaságot.