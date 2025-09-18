Csütörtökön országos sztrájkok és tiltakozások bénították meg Franciaországot: a szakszervezetek ritkán látott egységben szervezték meg a demonstrációt, hogy nyomást gyakoroljanak az új miniszterelnökre, Sébastien Lecornura. A pedagógusok, közlekedési dolgozók, egészségügyi alkalmazottak, gyógyszerészek és a közszféra más munkavállalói a kormány tervezett költségvetési megszorításai ellen tiltakoztak, valamint magasabb béreket, jobb közszolgáltatásokat és a nyugdíjreform visszavonását követelték.

Országos sztrájkok és tiltakozások Franciaországban: hatalmas a felfordulás, az új miniszterelnök alatt már most rezeg a léc / Fotó: AFP

Az országban mintegy 250 felvonulást szerveztek, és a hatóságok szerint akár 800 ezer ember is utcára vonulhatott. Francia beszámolók szerint Párizsban hajnalban buszgarázsokat vontak blokád alá, iskolákat zártak be, és

már a reggeli órákban összecsapások voltak diákok és rendőrök között.

A fővárosi metró több vonalán csak csúcsidőben közlekedtek szerelvények, egyes busz- és villamosjáratok teljesen leálltak, az országos vasúthálózat is súlyos fennakadásokkal működött.

Az oktatásban szintén sokan tiltakoztak: a kormány adatai szerint az általános és középiskolai tanárok több mint 17 százaléka sztrájkolt, de a szakszervezetek szerint ez az arány valójában akár 45 százalék is lehetett. A gyógyszertárak körülbelül 90 százaléka bezárt a generikus gyógyszerekhez kapcsolódó kedvezmények csökkentése ellen tiltakozva.

Ilyen egy politikai válság kellős közepe

Franciaországot hónapok óta politikai bizonytalanság lengi körül: három miniszterelnököt váltottak kevesebb mint egy év alatt. Francois Bayrou szeptemberben megbukott a parlamenti bizalmi szavazáson, főként az általa tervezett, 44 milliárd eurós költségvetési megszorítás miatt. Utódja, Sébastien Lecornu azzal a feladattal kezdte munkáját, hogy konszenzust építsen a megosztott nemzetgyűlésben.

Lecornu – aki korábban védelmi miniszterként szolgált – azt ígérte, szakít elődei politikájával, ám a szakszervezetek és az ellenzék egyaránt úgy látja, hogy az új kormány továbbra is a megszorítások útján halad. Bár elvetette Bayrou egyik legnépszerűtlenebb tervét, a két ünnepnap eltörlését, sokan attól tartanak, hogy a szociális kiadások befagyasztása és más megszorítások megmaradnak.