Visontán épül az új magyar gigaerőmű, az egész ország erre vár – ez a válasz az energiarendszer előtt álló kihívásokra

Letették a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőműblokkjának alapkövét Visontán – jelentette be közleményben a megrendelő MVM Zrt. és a kivitelező Status KPRIA társaság is. A nagy erőművet a közlemény szerint innovatív technológiákkal fogják megépíteni, a létesítmény a legmodernebb technológiájú lesz, és környezetkímélően fog üzemelni.

A meglévő Mátrai Erőmű telephelyén létesül az új gázüzemű blokk / Fotó: Jánossy Gergely / MTI

A létesítési engedélyt május végén kapta meg a blokk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az erőmű 2028-ra épülhet fel. A teljesítménye 520 megawatt lesz, ezzel hozzájárul az ország és a térség áramszolgáltatásának zavartalanságához, a kapacitása rugalmas és szabályozható lesz, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését.

Az erőmű élettartamát legalább 25 évre tervezik.

A nemzetközi közbeszerzési eljárás alapján a létesítésére és a gázturbina hosszú távú karbantartására a győztes konzorciumot

a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó, magyar tulajdonú Status KPRIA Zrt.,

a szintén 100 százalékban hazai tulajdonosi hátterű West Hungária Bau Kft.,

valamint Egyiptom egyik vezető ipari és energetikai nagyvállalatához, az Elsewedy Electrichez tartozó Elsewedy Power System Projects

alkotja. A tender eredményeként a felek februárban írták alá az MVM-mel a szerződést. A beruházás során többek között a kiváló helyi adottságokra, meglévő közműcsatlakozásokra támaszkodhat a kivitelező.

A műszaki paraméterek között első helyen szerepel

a hatásfokelvárás,

a névleges és minimumterhelés,

a fel- és leterhelési sebesség,

a környezetvédelmi kibocsátási határértékek,

illetve a rendelkezésre állási megbízhatóságnak való megfelelés.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű Magyarországon. Az időjárásfüggő megújuló termelés kiegyensúlyozáshoz az ipari méretű tárolókapacitások mellett jól szabályozható kombinált ciklusú gázerőművekre is szükség van. Összesen három blokk megépítését készítettük elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. A legmodernebb technológiát képviselő mátrai létesítmény fajlagos szén-dioxid-kibocsátása a lignitalapú áramtermelésének mindössze a negyede lesz. Az új blokk nélkülözhetetlen szerepet tölt be a hazai ellátásbiztonság megerősítésében és az energiaátmenet sikeres megvalósításában is.”