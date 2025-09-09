Visontán épül az új magyar gigaerőmű, az egész ország erre vár – ez a válasz az energiarendszer előtt álló kihívásokra

Letették a Mátrai Erőmű új, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőműblokkjának alapkövét Visontán – jelentette be közleményben a megrendelő MVM Zrt. és a kivitelező Status KPRIA társaság is. A nagy erőművet a közlemény szerint innovatív technológiákkal fogják megépíteni, a létesítmény a legmodernebb technológiájú lesz, és környezetkímélően fog üzemelni.
A létesítési engedélyt május végén kapta meg a blokk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az erőmű 2028-ra épülhet fel. A teljesítménye 520 megawatt lesz, ezzel hozzájárul az ország és a térség áramszolgáltatásának zavartalanságához, a kapacitása rugalmas és szabályozható lesz, elősegítve az új zöldenergia-termelők kiegyensúlyozott rendszerbe illesztését.
Az erőmű élettartamát legalább 25 évre tervezik.
A nemzetközi közbeszerzési eljárás alapján a létesítésére és a gázturbina hosszú távú karbantartására a győztes konzorciumot
alkotja. A tender eredményeként a felek februárban írták alá az MVM-mel a szerződést. A beruházás során többek között a kiváló helyi adottságokra, meglévő közműcsatlakozásokra támaszkodhat a kivitelező.
A műszaki paraméterek között első helyen szerepel
Lantos Csaba energiaügyi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű Magyarországon. Az időjárásfüggő megújuló termelés kiegyensúlyozáshoz az ipari méretű tárolókapacitások mellett jól szabályozható kombinált ciklusú gázerőművekre is szükség van. Összesen három blokk megépítését készítettük elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. A legmodernebb technológiát képviselő mátrai létesítmény fajlagos szén-dioxid-kibocsátása a lignitalapú áramtermelésének mindössze a negyede lesz. Az új blokk nélkülözhetetlen szerepet tölt be a hazai ellátásbiztonság megerősítésében és az energiaátmenet sikeres megvalósításában is.”
Az MVM csoport részéről Mátrai Károly vezérigazgató a beruházás kapcsán kiemelte: „Ez az erőmű stratégiai válasz a hazai energiarendszer előtt álló kihívásokra. Egy korszakváltás kézzelfogható jele, amelyben a fenntarthatóság, a technológia és az ellátásbiztonság kéz a kézben járnak, új fejezetet nyitva ezzel az MVM csoport és a hazai energiarendszer életében. Az új, kombinált ciklusú gázturbinás blokk gazdasági és környezeti tekintetben is választ ad a következő évtizedek kihívásaira és fontos lépés a dekarbonizációban, egyfajta híd a fosszilis és megújuló energiák között. Modern, rugalmas és hatékony – a jövő energiavilágának egyik alappillére. Felelős beruházás, hosszú távú megoldás.”
A kivitelező konzorciumot képviselő Status KPRIA nevében Németh Tamás vezérigazgató kijelentette: „A projekt egyrészt azért is különleges, mert a legmodernebb technológiát – részben zöldhidrogén-tüzelésre is alkalmas gázturbinát, gőzturbinát, hőhasznosító kazánt – egyesítjük egy rendszerben, így a hagyományos széntüzelésű blokkokhoz képest jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb hatásfokkal, illetve rugalmassággal tudunk villamos energiát előállítani. Másrészt magyar cégek közel negyven éve nem vettek részt ilyen mértékben új erőmű építésében.”
Korábbi cikkünk szerint a gázblokkot Ansaldo gyártmányú turbinával fogják szerelni.
