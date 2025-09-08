A magyar MVM máris multi, és nincs vége – elmondták, merre terjeszkednének tovább

Sorra jelennek meg az MVM csoport új külföldi érdekeltségei. A Világgazdaság helyzetképet kért Martini Rékától, az MVM csoport stratégiai és tranzakciós igazgatójától, illetve az érdekeltségszerzések fő szempontjairól érdeklődött.
Van-e az MVM külföldi terjeszkedésének kijelölt földrajzi iránya? Az elmúlt időszakban láttunk Európán belüli és Európán kívüli fejleményeket is.
Az MVM egy regionális terjeszkedési stratégiát jelölt ki magának, amely alapvetően a kelet-közép-európai régióra fókuszál. Az MVM egyetlen Európán kívüli eszközzel rendelkezik: Azerbajdzsánban részesedést szereztünk a világ egyik legnagyobb gázmezőjében, amely alapvetően a forrásdiverzifikáció jegyében került a portfóliónkba, de ellátásbiztonsági célokat is szolgál.
Az energetikának jelenleg melyik a legvonzóbb befektetési részterülete? Megújuló vagy hagyományos energiatermelő cégek megszerzése-e a jobb befektetés? Vagy kereskedőcégekre koncentrálnak?
Az MVM egy integráltan működő energiavállalat, és a külföldi terjeszkedésnél is ebben a modellben hiszünk. Ennek megfelelően célunk, hogy ahol ügyfeleink vannak, ott legyen termelésünk is, és ahol termelésünk van, ott legyenek ügyfeleink is. Ez természetesen ritkán érhető el egy lépésben, de a stratégiai gondolkodásunk alapvetően erre a modellre épül.
Mi az, ami hiányzik az MVM portfóliójából akár földrajzi, akár energetikai szempontból? Beszállna az MVM például külföldi nukleáris projektbe is?
A nemzetközi terjeszkedés legszűkebb keresztmetszete az infrastruktúra. Jóllehet, ezen a területen is szívesen terjeszkedne az MVM a régióban, hálózati infrastruktúra-eszközök ritkán érhetők el nemzetközi befektetők számára, így itt lehet némi hiányérzetünk. A nukleáris projektek talán még az infrastruktúra lehetőségeknél is ritkábbak, és kihívással telítettek, így ilyen irányba jelenleg nem gondolkodunk.
Mi a tranzakciók szerepe a portfólió diverzifikálásában? Van esetleg konszolidálandó terület is az MVM csoport portfóliójában?
A hazai szolgáltatói, elosztói és megújuló területeken egyaránt jelentős konszolidációt hajtott végre az MVM. Mára egy robusztus platformon keresztül látjuk el hazai fogyasztóinkat, míg az elosztóhálózataink üzemeltetésében is ki tudjuk használni a szinergiákat. Megújuló alapú energiatermelésünk pedig egy nagyon izgalmas portfóliót alkot, amely az ország teljes területét lefedi. Bár egyelőre napenergia-fókuszú, mégis három különböző technológiát alkalmaz. A most teret nyerő energiatárolási technológiával megtámogatva egy igazán ütőképes termelési flottával egészülhet ki a hagyományos és a nukleáris termelési portfóliónk.
Lát esélyt az MVM romániai terjeszkedésére azt követően, hogy a társaság eddig nem vásárolhatta meg az E.ON kiszemelt, ottani cégét? Valós az a román félelem, hogy nőne Románia kitettsége az orosz gázzal szemben?
Romániai tranzakciónk jóváhagyása valóban tovább tart, és jelentősebb kihívásokat tartogat, mint amire eredetileg számítottunk. Mi továbbra is együttműködünk mind az EU, mind Románia hatóságaival, és bízunk a fair elbírálásban. A sajtóban ellenünk felhozott vádakra egyértelmű válaszaink vannak, amelyet a hivatalos eljárásokban alá is támasztottunk. Egyrészt Románia nagyon erős pozícióban van nyersanyag tekintetében.
Gazdaságilag irracionális, költségnövelő lépés lenne a helyben kitermelt földgáz helyett máshonnan szállítani el az ügyfelekhez a földgázt.
Márpedig 2027–2028-tól, a Neptun Deep projekt indulásától kezdődően Románia nettó exportőr lesz.
Másrészt meg kell említeni, hogy teljes földgáz beszerzési portfóliónknak már ma is csak 40 százalékát teszi ki az orosz gáz, számtalan további beszerzési forrással rendelkezünk. Piacvezető cseh kiskereskedő társaságunkat is teljes egészében nem orosz gázzal látjuk el, mivel ott így a legészszerűbb, és piaci befektetőként elsősorban az elérendő haszon maximalizálására törekszünk. Azt gondolom tehát, hogy a félelmek teljesen alaptalanok nemcsak ebben, hanem a többi kérdésben is.
Vannak újabb tervek is?
Mindig vannak újabb tervek, azonban jelenleg az elsődleges célunk az aláírt tranzakció zárása és ezt követően a társaság(ok) integrálása az MVM csoportba.
Milyen konkrét megbízásokat ígér az MVM számára, hogy a nyáron többségire növelte a szerbiai Energotehnika Juzna Backa és az Elektromontaza Kraljevo társaságokban lévő hányadát?
Szerbiai befektetéseink nemcsak hozták, hanem túl is szárnyalták eredeti várakozásainkat, így könnyű volt a további befektetésre vonatkozó döntés. Ezek a társaságok a szerb energetikai kivitelezői piac legjelentősebb szereplői, és teljesítményük példaértékű lehet sok hazai vagy EU-s versenytársuk számára is. Esetükben Szerbia mellett a Balkán több országában is növekedésre számítunk.
Milyen további akvizíciókat vizsgál a csoport a balkáni térségben?
A Balkánon is, de elsősorban Szerbiában folyamatosan vizsgálunk újabb lehetőségeket, amelyek a megújulók terén tűnnek a legígéretesebbnek. Szerencsére a meglévő befektetésünkön keresztül elég jó rálátásunk nyílik a helyi piacra, így fókuszáltabban tudunk keresni.
Bevált az azeri befektetés? Ha igen, terítéken van-e a Shah Deniz termelő-, illetve kereskedő cégében szerzett 5, illetve 4 százalékos tulajdonrész növelése?
Az MVM egyik legjobb befektetésének bizonyult, hogy részesedéseket szereztünk az Azerbajdzsán területén lévő Shah Deniz tengeri földgáz- és kondenzátummező termelésmegosztási megállapodásában és a termelt földgáz kizárólagos értékesítésére létrehozott kereskedő társaságában is. Jelenleg ugyan nem látunk lehetőséget további részesedés megszerzésére, de az biztosan kijelenthető, hogy kiváló ütemben sikerült csatlakoznunk egy világszínvonalú eszközhöz, amelyet szintén világszínvonalon üzemeltetnek.
