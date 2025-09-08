A magyar MVM máris multi, és nincs vége – elmondták, merre terjeszkednének tovább

Sorra jelennek meg az MVM csoport új külföldi érdekeltségei. A Világgazdaság helyzetképet kért Martini Rékától, az MVM csoport stratégiai és tranzakciós igazgatójától, illetve az érdekeltségszerzések fő szempontjairól érdeklődött.

Martini Réka: az MVM szerbiai befektetései túlszárnyalták a várakozásainkat / Fotó: Kondella Misi Photography

Van-e az MVM külföldi terjeszkedésének kijelölt földrajzi iránya? Az elmúlt időszakban láttunk Európán belüli és Európán kívüli fejleményeket is.

Az MVM egy regionális terjeszkedési stratégiát jelölt ki magának, amely alapvetően a kelet-közép-európai régióra fókuszál. Az MVM egyetlen Európán kívüli eszközzel rendelkezik: Azerbajdzsánban részesedést szereztünk a világ egyik legnagyobb gázmezőjében, amely alapvetően a forrásdiverzifikáció jegyében került a portfóliónkba, de ellátásbiztonsági célokat is szolgál.

Atomprojektben egyelőre nem gondolkodik a magyar energiamulti

Az energetikának jelenleg melyik a legvonzóbb befektetési részterülete? Megújuló vagy hagyományos energiatermelő cégek megszerzése-e a jobb befektetés? Vagy kereskedőcégekre koncentrálnak?

Az MVM egy integráltan működő energiavállalat, és a külföldi terjeszkedésnél is ebben a modellben hiszünk. Ennek megfelelően célunk, hogy ahol ügyfeleink vannak, ott legyen termelésünk is, és ahol termelésünk van, ott legyenek ügyfeleink is. Ez természetesen ritkán érhető el egy lépésben, de a stratégiai gondolkodásunk alapvetően erre a modellre épül.

Mi az, ami hiányzik az MVM portfóliójából akár földrajzi, akár energetikai szempontból? Beszállna az MVM például külföldi nukleáris projektbe is?

A nemzetközi terjeszkedés legszűkebb keresztmetszete az infrastruktúra. Jóllehet, ezen a területen is szívesen terjeszkedne az MVM a régióban, hálózati infrastruktúra-eszközök ritkán érhetők el nemzetközi befektetők számára, így itt lehet némi hiányérzetünk. A nukleáris projektek talán még az infrastruktúra lehetőségeknél is ritkábbak, és kihívással telítettek, így ilyen irányba jelenleg nem gondolkodunk.

Mi a tranzakciók szerepe a portfólió diverzifikálásában? Van esetleg konszolidálandó terület is az MVM csoport portfóliójában?