Nem sajnálta a pénzt a MÁV: 60 éves mozdonyt újítottak fel az utolsó csavarig, nincs párja a világon – videón a különleges Szergej

Idén ünnepli hetvenedik születésnapját a magyar vasútvonalakon az egyik ikonikus mozdony. A Szergej sorozat első normál nyomtávú példányával a MÁV büszkélkedhet. Az évforduló alkalmából az 1965-ben állományba vett M62 001-es Szergej külső és belső felújításon esett át a vasúttársaságnál – számolt be róla az UUUUU vonatkedvelő oldal.

A Szergej mozdonyok 1965 óta vannak a MÁV flottájában / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Cikkük szerint az igazán komoly attrakció nem csupán felújítást, hanem átalakítást is jelent, mivel a záhonyi és a dombóvári fűtőház szakemberei a gyári állapotok visszaállítását tűzték ki célul. Ennek keretében

a gépről lekerült a hangtompító,

visszakerült rá az eredeti, gyári, nagyalakú fényszóró,

valamint a géptérfestés minden részletre kiterjedően követi a gyári állapotokat.

Az első Szergej legutóbb Dombóváron kapott B-vizsgát, tíz évvel ezelőtt. A motorikus felújítás mellett akkor a bajszos színtervét is levetette a mozdony és megkapta a gyári, bordó fényezését. Ezután többi társához hasonlóan beállt a napi munkába és a retró hétvégéken kívül tehervonatok élén dolgozott, kezdetben Dombóváron majd Szolnokon.

Hosszú ideje szolgálnak a Szergejek a MÁV-nál

Az orosz–ukrán háború kitörése után a földi áruszállítási igények megnövekedésével az 1-es is Záhonyba került, ahol a festését jócskán kikezdte a helyi munka. Főleg az eperjeskei átállítós és tartalék szolgálatok viselték meg; az érc- és szénpor erősen kikezdte az impozáns mozdony festését. Később rövid időre félre is állították, majd tavaly már felröppentek az első hírek, hogy talán a közelgő évforduló alkalmából visszaállhat az 1-es eredeti fénye.

A portál szerint a MÁV háza táján tapasztalható viharfelhők közepette jelentős eredmény, hogy pénz és akarat is volt arra, hogy ez a mozdony ne egy garázsban porosodjon, hanem méltó módon ünnepelhessék meg ennek a legendás sorozatnak az évfordulóját.

Kiemelték, hogy aki szeretne a géppel találkozni, hamarosan megteheti: a mozdony szeptember 27–28-án a Vasúttörténeti Parkban rendezett Szergej-találkozón is jelen lesz. Ezt követően október 11-én a Viharsarokba közlekedő különvonatot fogja továbbítani.