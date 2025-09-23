Deviza
EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19% EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04% BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
mozdony
vonat
MÁV

Nem sajnálta a pénzt a MÁV: 60 éves mozdonyt újítottak fel az utolsó csavarig, nincs párja a világon – videón a különleges Szergej

Hetvenedik születésnapját ünnepli a legendás Szergej mozdony. A MÁV felújította a vonatkülönlegességet, amely páratlan látványt nyújt.
VG
2025.09.23, 19:45
Frissítve: 2025.09.23, 19:51

Idén ünnepli hetvenedik születésnapját a magyar vasútvonalakon az egyik ikonikus mozdony. A Szergej sorozat első normál nyomtávú példányával a MÁV büszkélkedhet. Az évforduló alkalmából az 1965-ben állományba vett M62 001-es Szergej külső és belső felújításon esett át a vasúttársaságnál – számolt be róla az UUUUU vonatkedvelő oldal.

Szergej mozdony MÁV vonat vasút
A Szergej mozdonyok 1965 óta vannak a MÁV flottájában / Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Cikkük szerint az igazán komoly attrakció nem csupán felújítást, hanem átalakítást is jelent, mivel a záhonyi és a dombóvári fűtőház szakemberei a gyári állapotok visszaállítását tűzték ki célul. Ennek keretében

  • a gépről lekerült a hangtompító,
  • visszakerült rá az eredeti, gyári, nagyalakú fényszóró,
  • valamint a géptérfestés minden részletre kiterjedően követi a gyári állapotokat.

Az első Szergej legutóbb Dombóváron kapott B-vizsgát, tíz évvel ezelőtt. A motorikus felújítás mellett akkor a bajszos színtervét is levetette a mozdony és megkapta a gyári, bordó fényezését. Ezután többi társához hasonlóan beállt a napi munkába és a retró hétvégéken kívül tehervonatok élén dolgozott, kezdetben Dombóváron majd Szolnokon.

Hosszú ideje szolgálnak a Szergejek a MÁV-nál

Az orosz–ukrán háború kitörése után a földi áruszállítási igények megnövekedésével az 1-es is Záhonyba került, ahol a festését jócskán kikezdte a helyi munka. Főleg az eperjeskei átállítós és tartalék szolgálatok viselték meg; az érc- és szénpor erősen kikezdte az impozáns mozdony festését. Később rövid időre félre is állították, majd tavaly már felröppentek az első hírek, hogy talán a közelgő évforduló alkalmából visszaállhat az 1-es eredeti fénye.

A portál szerint a MÁV háza táján tapasztalható viharfelhők közepette jelentős eredmény, hogy pénz és akarat is volt arra, hogy ez a mozdony ne egy garázsban porosodjon, hanem méltó módon ünnepelhessék meg ennek a legendás sorozatnak az évfordulóját.

Kiemelték, hogy aki szeretne a géppel találkozni, hamarosan megteheti: a mozdony szeptember 27–28-án a Vasúttörténeti Parkban rendezett Szergej-találkozón is jelen lesz. Ezt követően október 11-én a Viharsarokba közlekedő különvonatot fogja továbbítani.

 

Nagy bejelentés: folytatódik a MÁV fejlesztése, brutális mennyiségű kocsit, mozdonyt vásárolnak

Jelenős beruházásokra, fejlesztésekre tett ígéretet Lázár János a Facebookon. Az építési és közlekedési miniszter szerint 2030-ig, azaz az elkövetkező öt évben a MÁV személyszállítási kapacitása megújul. Öt év múlva tehát a MÁV személyszállítási flottájának fele új járművekből áll majd. Tekintve, hogy az egykori vasúttársaságba integrálták a Volánokat is, buszbeszerzések is várhatóak. Ugyanakkor – ha csak a vasutat nézzük –, akkor is jelentős beszerzések következnek.

Lázár János a napokban ennek alátámasztására azt mondta, a következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitásban az ülőhelyek száma 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszok átlagos életkora 8 évre csökken.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu