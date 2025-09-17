Minden korábbinál aljasabb adathalász csalás terjed – megkongatta a vészharangot az MNB

Újfajta adathalász csalások terjednek Magyarországon. Az csalók az állítólagos „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére” (például egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra). A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják az áldozat banki megtakarítását.

Újabb csalásokra figyelmeztet az MNB / Fotó: Ladóczki Balázs

A Magyar Nemzeti Bank szerdai közleménye szerint a KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, edukációját végzik, ugyanakkor nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket. Az ilyen hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést, és bankunk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.

Ezzel egyidejűleg egy másik új csalási kísérlet is kezd terjedni. Az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit. Ehelyett egy link megnyittatásával először letöltették vele – az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható – AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt „a nyereményösszege fogadására” saját netbankjába. E lépések révén a bűnözők meg tudják szerezni a belépéshez szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt.

A közlemény kiemelte, hogy amennyiben egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek is.