Világsztár színészek és egy fa a főszereplője a legfrissebb magyar sikernek: kulisszatitkokat árult el a Csendes barát producere
Hatalmas dolog, hogy egy világszerte elismer sztár elvállalta a felkérést és a Csendes barát lett az első európai filmje – mondta Mécs Mónika producer a Világgazdaságnak adott interjújában. A filmes szakember beszélt
- a költségvetési korlátok miatti változtatásokról,
- a nemzetközi koprodukció kihívásairól,
- és arról, hogy miért vállalnak szívesen magyar filmben szerepet nemzetközi szupersztárok.
Producerként a forgatókönyvtől a forgatásig
A produceri munka jóval a forgatás előtt, már a forgatókönyv-fejlesztésnél elkezdődik – mondta lapunknak Mécs Mónika producer. Felhívta a figyelmet, hogy nem beleszólásról, hanem közös gondolkodásról van szó: a rendező víziójának megértéséről és támogatásáról. „Amikor Ildikó ír, mindig megmutatja a könyvet és átbeszéljük. Tanácsokat adok, dramaturg szemmel is olvasom” – mondta.
Különösen érzékeny helyzetek ezek akkor, amikor a költségvetési korlátok miatt húzni kell a forgatókönyvön. Ilyenkor a producer feladata nem pusztán az, hogy csökkentse a terjedelmet, hanem hogy megvédje azokat az elemeket, amelyek a film szerkezetét és dramaturgiai ívét tartják egyben. „Ha nem jó helyen húzunk, az a film egészét roncsolhatja” – fogalmazott. A színészválasztás is hasonló logika mentén működik: minden döntést átbeszélnek, mérlegelve a művészi szempontokat, a történet igényeit és a gyakorlati lehetőségeket.
A producer számára fontos a személyes jelenlét a forgatáson. „Jó, ha ott van az ember. Sokszor azonnal kell dönteni” – fogalmazott. Bár erős és megbízható gyártási csapat dolgozik mellette, vannak helyzetek, amikor nincs idő hosszabb egyeztetésekre, és gyors mérlegelésre, felelősségvállalásra van szükség. Ez a jelenlét nem pusztán szakmai kötelesség, hanem személyes motiváció is: Mécs Mónikát érdekli a filmkészítés folyamata, az, ahogyan a forgatókönyv képpé, hanggá, ritmussá válik.
Világsztárok is részt vettek a magyar koprodukcióban
A Csendes barát egyik erénye, hogy nemzetközileg ismert színészek játszanak a filmben. Az egyik főszereplője Tony Leung Chiu-wai, a világhírű hongkongi színész lett, míg Lea Seydoux, francia színésznő is elvállalt egy kisebb szerepet a filmben, utóbbi művész korábban már dolgozott Enyedi Ildikóval. A producer szerint ezek a találkozások
- a kölcsönös érdeklődésről
- és művészi kapcsolódásról
szólnak. A producer azt is elmesélte, hogy Léa Seydoux esetében A feleségem története idején a francia koproducer javaslata indította el a folyamatot, de a döntés gyorsan megszületett: a színésznőt hamar megfogta a karakter és Enyedi Ildikó filmes világa. Tony Leung esetében pedig maga a rendező írta rá a szerepet, azzal a tudattal, hogy ha nem vállalja el, a karaktert teljesen át kell alakítani. „Ha nem vállalja el, Ildikó átírta volna a karaktert” – idézte fel Mécs Mónika. Tony Leung gyorsan reagált a felkérésre, megnézte a korábbi filmeket, és úgy érezte, a rendező világa és művészete közel áll hozzá, ehhez az alkotói közeghez tartozik.
A producer hatalmas dolognak tartja, hogy a hongkongi sztár elvállalta a felkérést és a Csendes barát lett az első európai filmje.
Szerződések, utaztatás és a részletek fontossága
Ekkora kaliberű színészek esetében rendkívül pontos, precíz szerződésekre van szükség: az utaztatástól a szálláson át minden részletet rögzíteni kell. A munka fontos része az is, hogy ezek a részletek ne a forgatáson váljanak problémává.
Ugyanakkor a gyakorlat sokszor emberibb, mint amit a papír sugall. Előfordult, hogy egy többnapos forgatási szünet idején csak fapados járatok voltak elérhetők, és a színész gond nélkül felszállt rá, pedig a szerződésében „business class” szerepelt.
Hasonlóan emlékezetes példa Léa Seydoux esete, aki párhuzamosan forgatott egy James Bond-produkcióban is: ilyenkor egészen konkrét kérdéseket kellett egyeztetni, például azt, hogy milyen lehet a haja, és mennyire változtatható a külseje úgy, hogy mindkét film igényeinek megfeleljen.
Ezek apróságnak tűnnek, de egy nemzetközi produkcióban kulcskérdések – hangsúlyozta a producer. A fizetések természetesen nem hollywoodi szintűek, de ezek a színészek tudatosan vállalnak szerzői filmeket is. „Fontos nekik az értékteremtés” – hangsúlyozta.
Magyarország, mint fontos filmforgatási helyszín
A film, nemzetközi koprodukcióként, német kezdeményezésre indult, de a gyártás során egyre több elem került Magyarországra. Végül a forgatás közel fele itt zajlott, és a vezető alkotók többsége is magyar volt. Mintegy másfél milliárd forintot költött el a produkció Magyarországon, ami jól mutatja, hogy egy nemzetközi szerzői film is jelentős gazdasági aktivitással járhat. Mécs Mónika szerint
a magyar filmnek komoly presztízse van nemzetközi szinten,
különösen az olyan alkotók révén, mint Enyedi Ildikó, akinek új filmjeit külföldön is várják. Ugyanakkor a támogatási rendszer változásai bizonytalanságot okoznak, miközben egy teljes iparág épült ki a nemzetközi gyártásokra, szervizmunkákra, komoly infrastruktúrával és szakembergárdával.
Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon
Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre már nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.
Kreatív megoldásokra is szükség van a szűk keretek között
A forgatás során számos technikai és logisztikai kihívás adódott, például a természeti montázsok és a pótforgatások miatt. Ezeket azonban nem problémaként, hanem megoldandó feladatként kezelték. A producer szerint a magyar stábok egyik legnagyobb erőssége a felkészültség és a kreatív alkalmazkodóképesség: akár kevés pénzből is működő, filmesen érvényes megoldásokat tudnak létrehozni.
„A pénz eszköz, nem cél”
Mécs Mónika hangsúlyozta: a producer legfőbb feladata nem a „pénz számolgatása”, hanem az, hogy a film megszülethessen, mindenki tisztességesen meg legyen fizetve, és a mű a lehető legjobb formájában jusson el a nézőkhöz. „Az elsődleges jelszó: mindent a filmért” – fogalmazott. A Csendes barát esetében a fesztiválvisszhang és az érdeklődés azt mutatja, hogy ez a szemlélet működik: olyan film született, amely újranézésre is hív, és minden alkalommal új rétegeket tár fel – emelte ki a szakember.
A filmiparban nemcsak a kamerák forognak, hanem a pénztárgépek is
Átadták a Nemzeti Filmintézet új, fóti stúdiókomplexumát, melyben hamarosan már egy nagy nemzetközi szuperprodukció fog készülni. Orbán Viktor a megnyitón felhívta a figyelmet arra, Andy Vajna nélkül nem tartana ott a magyar filmipar, ahol tart, mintegy 20 ezer embernek ad munkát az ágazat, és a regisztrált összköltés meghaladta a 250 milliárd forintot egy év alatt.
Az év gyógynövénye, ami túlélte a hirosimai atomtámadást
A rendező nem véletlenül választotta a Ginkgo bilobát filmje főszereplőjéül, hisz egy olyan fáról van szó, amelynek a közeli rokonai már 270 millió évvel ezelőtt, a perm korszakban is jelen voltak a Földön. Feltehetően legelték a növényevő dinoszauruszok, majd később pihentek árnyékában a kardfogú tigrisek. Nagyon bonyolult a szaporodása, ennek is köszönhető, hogy a később megjelent növények csaknem kihalásra ítélték, a könnyebben szaporodó fák elvették az életterét.
Az embernek köszönheti a túlélését, néhány példány átvészelt Kínában, innen terjesztették el dísznövényként az európaiak, szerte a világon, a 18. századtól kezdve. Mivel kártevői kipusztultak az elmúlt földtörténeti időszakokban, nagyon ellenálló, akár négyezer évig is elél.
Bizonyos példányai még olyan pusztításokat is képes volt túlélni, mint a hirosimai atomtámadás. A világ legősibb fennmaradt fafaja, ugyanakkor egy magányos faj, hisz a növények országában már nincsenek élő rokonai. A ginkgót választották idén hazánkban Az év gyógynövényének, elsősorban az agy vérellátásának zavarából eredő, vagy degeneratív megbetegedései okozta memóriazavar, koncentrációképesség-csökkenés, demencia, szédülés és fülzúgás kezelésére javasolják.