Világsztár színészek és egy fa a főszereplője a legfrissebb magyar sikernek: kulisszatitkokat árult el a Csendes barát producere

Hatalmas dolog, hogy egy világszerte elismer sztár elvállalta a felkérést és a Csendes barát lett az első európai filmje – mondta Mécs Mónika producer a Világgazdaságnak adott interjújában. A filmes szakember beszélt

a költségvetési korlátok miatti változtatásokról,

a nemzetközi koprodukció kihívásairól,

és arról, hogy miért vállalnak szívesen magyar filmben szerepet nemzetközi szupersztárok.

Fotó: Szilagyi Lenke

Producerként a forgatókönyvtől a forgatásig

A produceri munka jóval a forgatás előtt, már a forgatókönyv-fejlesztésnél elkezdődik – mondta lapunknak Mécs Mónika producer. Felhívta a figyelmet, hogy nem beleszólásról, hanem közös gondolkodásról van szó: a rendező víziójának megértéséről és támogatásáról. „Amikor Ildikó ír, mindig megmutatja a könyvet és átbeszéljük. Tanácsokat adok, dramaturg szemmel is olvasom” – mondta.

Különösen érzékeny helyzetek ezek akkor, amikor a költségvetési korlátok miatt húzni kell a forgatókönyvön. Ilyenkor a producer feladata nem pusztán az, hogy csökkentse a terjedelmet, hanem hogy megvédje azokat az elemeket, amelyek a film szerkezetét és dramaturgiai ívét tartják egyben. „Ha nem jó helyen húzunk, az a film egészét roncsolhatja” – fogalmazott. A színészválasztás is hasonló logika mentén működik: minden döntést átbeszélnek, mérlegelve a művészi szempontokat, a történet igényeit és a gyakorlati lehetőségeket.

A producer számára fontos a személyes jelenlét a forgatáson. „Jó, ha ott van az ember. Sokszor azonnal kell dönteni” – fogalmazott. Bár erős és megbízható gyártási csapat dolgozik mellette, vannak helyzetek, amikor nincs idő hosszabb egyeztetésekre, és gyors mérlegelésre, felelősségvállalásra van szükség. Ez a jelenlét nem pusztán szakmai kötelesség, hanem személyes motiváció is: Mécs Mónikát érdekli a filmkészítés folyamata, az, ahogyan a forgatókönyv képpé, hanggá, ritmussá válik.

Világsztárok is részt vettek a magyar koprodukcióban

A Csendes barát egyik erénye, hogy nemzetközileg ismert színészek játszanak a filmben. Az egyik főszereplője Tony Leung Chiu-wai, a világhírű hongkongi színész lett, míg Lea Seydoux, francia színésznő is elvállalt egy kisebb szerepet a filmben, utóbbi művész korábban már dolgozott Enyedi Ildikóval. A producer szerint ezek a találkozások

szólnak. A producer azt is elmesélte, hogy Léa Seydoux esetében A feleségem története idején a francia koproducer javaslata indította el a folyamatot, de a döntés gyorsan megszületett: a színésznőt hamar megfogta a karakter és Enyedi Ildikó filmes világa. Tony Leung esetében pedig maga a rendező írta rá a szerepet, azzal a tudattal, hogy ha nem vállalja el, a karaktert teljesen át kell alakítani. „Ha nem vállalja el, Ildikó átírta volna a karaktert” – idézte fel Mécs Mónika. Tony Leung gyorsan reagált a felkérésre, megnézte a korábbi filmeket, és úgy érezte, a rendező világa és művészete közel áll hozzá, ehhez az alkotói közeghez tartozik.