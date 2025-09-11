A Mol arra figyelmeztet a Facebookon, hogy az utóbbi időben megnövekedett az online térben történő csalások és a cég márkanevével való visszaélések száma – vette észre az Origo.

Csalók élnek vissza a Mol nevével / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Internetes csalások a Mol nevével

Ezek a kísérletek hamis pénzügyi ajánlatokkal próbálnak bankkártyaadatokhoz jutni, a Mol azonban nem forgalmaz és ajánl pénzügyi, befektetési termékeket – hívja fel a figyelmet a nemzeti olajtársaság. Ezek mind csalások, az ajánlatok mögött soha nem a Mol áll, ezekhez az aktivitásokhoz, ajánlatokhoz a vállalatnak nincs köze.

Ezért ha valaki ilyet lát, ne dőljön be, ne adja meg az adatait, és sose utaljon pénzt ismeretlen forrásnak. Ha pedig csalásra gyanakszik, érdemes ellenőrizni a társaság weboldalát, hogy be tudja azonosítani a hamis ajánlatokat.

Az alábbi lépések segíthetnek a hamis hirdetések ellen, ezért a vállalat arra kér mindenkit, aki ilyennel találkozik, mindig tegye meg az alábbiakat:

Mindig ellenőrizze a forrást: ha gyanús a link, nem a Mol saját oldalára (https://mol.hu vagy https://molgroup.info) vezet, ne kattintson. Figyeljen a linkekben használt trükkökre is, pl. rnol.hu, molhu.com, m0l.hu. Gyanakodjon, ha személyes vagy banki adatokat kellene megadnia: a Mol soha nem kér banki, illetve egyéb érzékeny vagy személyes adatot üzenetben vagy kommentben – soha ne osszon meg ilyen információkat a Molra hivatkozó ajánlatok kapcsán. Jelentse a gyanús tartalmat: ha gyanús tartalommal találkozik a közösségi médiában, vagy egyéb internetes oldalon, kérik, jelentse az adott platformon, és ossza meg a figyelmeztetést az ismerőseivel is.

