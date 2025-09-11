Csalók élnek vissza a Mol nevével

A Mol arra figyelmeztet a Facebookon, hogy az utóbbi időben megnövekedett az online térben történő csalások és a cég márkanevével való visszaélések száma – vette észre az Origo.
Ezek a kísérletek hamis pénzügyi ajánlatokkal próbálnak bankkártyaadatokhoz jutni, a Mol azonban nem forgalmaz és ajánl pénzügyi, befektetési termékeket – hívja fel a figyelmet a nemzeti olajtársaság. Ezek mind csalások, az ajánlatok mögött soha nem a Mol áll, ezekhez az aktivitásokhoz, ajánlatokhoz a vállalatnak nincs köze.
Ezért ha valaki ilyet lát, ne dőljön be, ne adja meg az adatait, és sose utaljon pénzt ismeretlen forrásnak. Ha pedig csalásra gyanakszik, érdemes ellenőrizni a társaság weboldalát, hogy be tudja azonosítani a hamis ajánlatokat.
Az alábbi lépések segíthetnek a hamis hirdetések ellen, ezért a vállalat arra kér mindenkit, aki ilyennel találkozik, mindig tegye meg az alábbiakat:
