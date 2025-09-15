Deviza
Súlyos kétségei támadtak a NAV-nak az adóbevallásokról: őket fogja megkeresni a hivatal

Újabb ellenőrzéseket indít az adóhatóság. A NAV most a nullás bevallásokat veszi górcső alá, ha a számlaadat szerint volt forgalom.
VG
2025.09.15, 08:51
Frissítve: 2025.09.15, 08:58

Szeptember 15-én újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk.

Hétfőtől sokan számíthatnak NAV-adategyeztetésre / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adóhatóság hétfői közleménye szerint az eltérés oka sokféle lehet:

  • téves kitöltés,
  • adminisztrációs hiba,
  • egyszerű figyelmetlenség,
  • de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is.

A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós.

A NAV tájékoztatása szerint az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát.

Idén vezette be az adategyeztetést a NAV

Az adategyeztetés jogintézménye idén indult, a számlaadatok és áfabevallások eltéréseit már többször is érintette. A NAV kockázatelemzése ugyanis a beáramló hatalmas mennyiségű adat összefuttatásával hamar kideríti, ha valakinél nem egyeznek az online szolgáltatott, valamint a bevallásban szerepeltetett információk. A hivatal eddigi tapasztalatai szerint a vállalkozások döntő többsége együttműködik, kihasználja a lehetőséget, hogy büntetés helyett önként javítsa a hibákat.

Amennyiben az adóhatósághoz különböző úton beküldött adatok összhangban vannak, az hosszabb távon a vállalkozások adminisztrációját egyszerűsíti, hiszen az adategyeztetések és adattisztítások révén pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatások – például bevalláskiajánlások, validációk vagy adat-visszamutatások – válnak elérhetővé.

