Milliós kárt okozhat egy hibás adat a NAV rendszerében — ellenőrzésre szólít fel a hatóság

Kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a szervezet a tervezett változásokat. Most a felhasználók próbaüzemmódban tesztelhetik, hogy minden rendben van-e az adataikkal — adta ki közleményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV szeptember közepéig várja a tesztfázisban résztvevő adattesztelőket / Fotó: Székelyhidi Balázs

A nagy NAV-átállás

A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján – figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és a szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok:

Míg 2025. januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret.

A csalók nem várták meg a NAV embereit – százmilliókat fizettek be az utolsó pillanatban

Milliós kárt okozhat egy rossz adat

Még van idő, de érdemes mielőbb befejezni a fejlesztéseket, és kihasználni a tesztelési lehetőséget – tanácsolja a NAV. A változások értelmében ugyanis szeptember 15-től bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó „warning” üzenetet kap, hanem „error” üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti, azaz a NAV nem fogadja be az adatokat.

A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek.

A validációs szabályok szigorítása a számlaadatok minőségének javítását célozza, ami az adózók érdekét is szolgálja. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is.