Orbán Viktor előre megmondta: lesznek, akiket nem kérdeznek meg a nemzeti konzultáción – „Úgyis kiszivárog minden"

Orbán Viktor a Tisza Párt terveire reagált Facebook posztjában azzal, hogy már megint „ráncot vetett" az adóemelés témaköre.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza-adónak sosincs vége, sőt
itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására. Ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából. (Az előző gazdasági guru abba bukott bele, hogy kikotyogta a többkulcsos adóról szóló terveiket. Arrafelé ilyen pechesek a guruk.)
Ahogy azt korábban megírtuk, a Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, ahogy az kiderült a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András, a Corvinus egyetem tanárának előadásain. A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz:
a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.
Kármán egyetemi előadásának nagy része a pénzelvonásokról szól. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, azt, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet — írta a Mandiner.
A miniszterelnök ennek az adókérdésnek a tisztázására emelt szót posztjában:
amit tehát eddig tudunk a Tisza-adóról: progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása.
Mindezt persze azért tudjuk, mert lebuktak.
A miniszterelnök hozzátette: sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adó-ügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük.
