Tisza-csomag
Orbán Viktor
nemzeti konzultáció

Orbán Viktor előre megmondta: lesznek, akiket nem kérdeznek meg a nemzeti konzultáción – „Úgyis kiszivárog minden"

A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná és újrastruktúrálná. A magyar kormány Orbán Viktor vezetésével azonban nem hagyja veszni a vállalkozásoknak járó támogatásokat.
VG
2025.09.23., 08:45
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a Tisza Párt terveire reagált Facebook posztjában azzal, hogy már megint „ráncot vetett" az adóemelés témaköre. 

orban viktor, harcosok, orbánmagyar, magyarország, állam, szuverenitás
Orbán Viktor Facebookon reagált a Tisza Párt adóemelési terveire / Fotó:  Facebook/orbanviktor

Végeláthatatlan és zavaros Tisza-tervek

A miniszterelnök kiemelte, hogy a Tisza-adónak sosincs vége, sőt  

itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására. Ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából. (Az előző gazdasági guru abba bukott bele, hogy kikotyogta a többkulcsos adóról szóló terveiket. Arrafelé ilyen pechesek a guruk.)

Ahogy azt korábban megírtuk, a Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, ahogy az kiderült a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András, a Corvinus egyetem tanárának előadásain. A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz:

a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Kármán egyetemi előadásának nagy része a pénzelvonásokról szól. A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyirbálnák meg, azt, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet — írta a Mandiner.

Nemzeti konzultáció az adókról — Orbán Viktor a magyarok védelmében

A miniszterelnök ennek az adókérdésnek a tisztázására emelt szót posztjában:

amit tehát eddig tudunk a Tisza-adóról: progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása. 

Mindezt persze azért tudjuk, mert lebuktak.

A miniszterelnök hozzátette: sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adó-ügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük.

