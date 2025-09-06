Országszerte óriási segítség az Otthon Start: ezrek váltják saját lakásra az albérletet

A héten indult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a fix 3 százalékos hitel kínáló Otthon Start program errős startot vett Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint.

Fotó: Kallus György

Remekül indult az Otthon Start

Szombati Facebook bejegyzésében a politikus felsorolta a jó híreket: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés. Hozzátette azt is, hogy az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan sem érkezett hír fennakadásról, ami nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.

Panyi Miklós arról is beszámolt, hogy az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket, a sok ezer telefonos megkeresés mellett több ezren már el is indították a hitelügyintézési folyamatot, miközben sok helyen rekordszámű megkeresés volt. Az államtitkár részletes első heti adatokat a jövő hétre ígért. de a bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés országos.

Azt is elárulta Panyi Miklós, hogy tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.

Ez a program az egész országban segítség

– írta a politikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. Az államtitkár szerint két olyan bank is van, mely 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál, de hozzátette, hogy a verseny csak most kezdőik. Információi szerint ugyanis még ennél is alacsonyabb ajánlatok is lesznek majd.