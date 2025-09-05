Egyre komolyabb a verseny a lakásokért, beindult az Otthon Start — erre számítanak az OTP szakértői

Az Otthon Start program első adatai még nem ismertek, az elmúlt hetekben már folyamatosan jöttek a hírek a megnövekedett vásárlói érdeklődésről. Az OTP Ingatlanpont szakemberei az egész országban hasonlót tapasztaltak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő hónapokban még erősebb verseny indulhat a jó állapotú, megfelelő áron kínált lakásokért — közölte az OTP Ingatlanpont.
Az Otthon Start program meghirdetése óta áremelkedést tapasztaltunk, ami leginkább a 2-3 szobás lakótelepi lakások piacát jellemezte – számolt be a hivatalos indulás előtt Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont észak-magyarországi régióvezetője. A régióban elsősorban saját lakhatás céljára kerestek lakásokat nyáron, nem befektetési céllal. Ezzel szemben a dél-alföldi régióban egyértelműen tapasztalják a befektetési célú keresletet is, hiszen a jelenlegi árak mellett már egy vidéki lakás kiadása is jórészt fedezi a törlesztőrészletet. Emellett Piros Szilvia kiemelte, hogy több olyan vevőjelölttel találkoztak, akik eddig albérletben laktak, de az Otthon Start programban kedvezőbb lesz számukra a törlesztőrészletet fizetni.
Valóságos robbanás – minden idők legmagasabb keresletét mérte a Duna House augusztusban.
Egyértelmű áremelkedésről számolt be az észak-dunántúli régióban Komádi Csaba is, aki kiemelte, hogy a használt és az új építésű lakásokra is ez volt jellemző, utóbbiaknál néhány hét alatt 5 százalék körüli drágulást érzékeltek.
Ráadásul szerinte a kínálat nem fog érdemben növekedni szeptembertől, mivel aki el akarta adni a lakását, az már korábban megtette, egyelőre nem látszik, hogy teljesen új ingatlanok kerülnének a piacra.
Ezzel szemben vannak olyan piaci szereplők, aki szerint előretekintve az első roham gyorsan lefut, ráadásul a program megélénkíti a kínálatot is, ami épp az ellenkező irányba, lefelé tuszkolhatja az árakat.
Most már biztos, csak meg kell várni: áresés jön a lakáspiacon – bekövetkezett az áttörés
Soha nem látott felfutást hozott az Otthon Start program – három hét alatt 27 ezer új lakás építésére érkezett kezdeményezés. Több tucat nagyberuházásról van szó. A vidéki városokban, a fővárosban és a fővárosi agglomerációban is fejlesztési lázat lehet tapasztalni.
A legjelentősebb áremelkedést az OTP Ingatlanpont munkatársai Baranya vármegyében tapasztalják. Pécsett az idei évben megközelíthetően 22 százalékos drágulás érzékelhető. A többi vármegyében nem ilyen drasztikus, de 5-10 százalékban ott is elérhető volt – számolt be eddigi tapasztalatairól Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Kiemelte, hogy egyelőre a nagyobb városok lakásai iránt nőtt meg a kereslet, sokan érdeklődnek az Otthon Start program iránt már úgy is, hogy még nincs meg a kiszemelt ingatlan.
A meglévő portfólióban nem jellemző az áremelés, de az új megbízásoknál ismét megjelent a túlárazás az Otthon Start programra készülve – emelte ki Piros Szilvia. Szerinte az eddigi portfólióban inkább az volt jellemző augusztusban, hogy érezhetően visszaesett az árcsökkentések száma. Tapasztalatai szerint most olyan eladók is megjelennek a piacon, akik eddig nem gondolkodtak értékesítésen, vagy korábban sikertelenül próbálták eladni ingatlanjukat.
Azt látom, hogy megjelentek olyan érdeklődők is, akik eddig nem gondolkodtak rövid távon lakásvásárlásban, de a kedvező feltételek miatt előre hozzák a vásárlást
– hangsúlyozta a szakértő. Szerinte nemcsak informális érdeklődés volt jellemző az elmúlt hetekben, hanem sokan már megtekintettek lehetséges ingatlanokat, elkezdték összehasonlítani azokat. Kiemelte, hogy a felfokozott érdeklődés mindenhol jelentkezik, nincs különbség az egyes települések között.
„Az előzetes érdeklődések alapján a vevőjelöltek általában a jobb állapotú ingatlanokat keresik. A többség reális tervekkel érkezik, a kedvező árazás miatt nem tervez túl” – emelte ki Farsang Sándor. Szerinte szeptembertől nemcsak Budapesten, hanem vidéken is arra kell készülni, hogy a népszerű ingatlanok hamar elkelnek majd, gyorsan kell döntést hozni az érdeklődőknek. Hasonlóról számolt be Markó Ildikó is, a Dél-Dunántúlon leginkább az azonnal költözhető lakásokat keresik a potenciális vevők, akik többnyire a kínálat csökkenésére és magasabb árakra számítanak.
