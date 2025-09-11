Deviza
fenntarthatóság
geotermikus energia
Schneider Electric Zrt.

Ilyen gyár még sose volt Magyarországon és ez már Amerikában is feltűnt: geotermikus energiát használ, de nem csak ezért kivételes

A Schneider Electric gyára az első LEED Platinum minősítésű ipari épület lett Magyarországon. Az elismerést az új építésű, épülettervezési és -kivitelezési kategóriában nyerte el, amellyel eddig hazánkban csak egy irodaház rendelkezik.
VG
2025.09.11, 06:59
Frissítve: 2025.09.11, 07:55

Elnyerte a LEED Platinum minősítést a Schneider Electric Dunavecsén felépült Duna Smart Power Systems (DSPS) üzeme. A létesítmény tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra is, geotermikus rendszert építettek ki, a tetőn napelemeket helyeztek el, hasznosítják az esővizet és még az ott készített berendezések is támogatják a klímavédelmet – közölte a Schneider Electric.

Branding at the headquarters of Schneider Electric Germany
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) minősítés egy nemzetközi szinten elismert zöldépítési program, amelyet az Egyesült Államokban a US Green Building Council (USGBC) fejlesztett ki. Célja, hogy ösztönözze a fenntartható építkezési gyakorlatokat, és támogassa az épületek környezeti teljesítményének javítását.

A DSPS tavaly májusban átadott első fázisa által elnyert Platinum minősítés a LEED rendszer legmagasabb szintje, amelyet az épületek kiemelkedően magas szintű fenntarthatósági és környezeti teljesítményének elérése esetén ítélnek oda. A Schneider Electric dunavecsei üzemének első fázisa 80 millió eurós beruházás keretében valósult meg.

Magyarországon az ipari épületek között a DSPS 1. fázisa az egyetlen eddig, ami megkapta LEED Platinum minősítést. Az elismerést az új építésű, épülettervezési és -kivitelezési kategóriában nyerte el, amellyel eddig hazánkban csak egy irodaház rendelkezik.

Geotermikus energia után kutat a Mol Százhalombattán

A Mol geotermikus energia után kutat, és ehhez 3D-s szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét.

A Mol tájékoztatása szerint a mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a százhalombattai finomító működését. Ha megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani kellő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.

Az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények biztatók, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek. A modern technológiára épülő, már számos alkalommal bevált 3D-s szeizmikus eljárás hasonlóan működik, mint ahogy az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit. 

Mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, amelyek a föld mélyebben fekvő különféle rétegeiről visszaverődnek. Ezt érzékelve megalkotható egy háromdimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, azaz a szakértők a föld alá pillanthatnak.

