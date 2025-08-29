Százhalombattai olajfinomító: olyasmibe kezdett a Mol, amire az egész világon alig akad példa – geotermikus energia lehet a Dufi alatt

A Mol geotermikus energia után kutat, és ehhez 3D-s szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét – jelentette be pénteken az olajipari vállalat.
A Mol tájékoztatása szerint a mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a százhalombattai finomító működését. Ha megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani kellő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.
Az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények biztatók, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek – írták.
A modern technológiára épülő, már számos alkalommal bevált 3D-s szeizmikus eljárás hasonlóan működik, mint ahogy az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit. Mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, amelyek a föld mélyebben fekvő különféle rétegeiről visszaverődnek. Ezt érzékelve megalkotható egy háromdimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, azaz a szakértők a föld alá pillanthatnak.
A közleményben kitértek arra is, hogy a régióban úttörőnek számíthat a geotermikus energia finomítói alkalmazása, de világszinten is kevés ilyen projekt működik.
Kapes Dávid, a Mol csoport kutatás-termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője a közleményben kifejtette: a Mol által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgálják a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit.
Pulay Krisztián, a Mol Csoport downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte, a zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésük károsanyag-kibocsátását csökkentik. A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöldhidrogénüzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására tesznek kísérletet.
Péntek hajnalban közzétette idei féléves gyorsjelentését a Mol. A magyar olajtársaság gyenge negyedévet zárt. A legfontosabb mutatók elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Mol csoport adózás előtti eredménye 2025 második negyedévében 236 millió dollár volt, 56 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást a pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták. A piaci konszenzus 447,8 millió dollár volt.
A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA 685 millió dollár ért el, ami 17 százalékos csökkenés év per év alapon a lassuló makrokörnyezet következtében. A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA jelentősen elmaradt a 795,2 millió dolláros piaci konszenzustól.
