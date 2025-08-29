Deviza
Százhalombattai olajfinomító: olyasmibe kezdett a Mol, amire az egész világon alig akad példa – geotermikus energia lehet a Dufi alatt

Geotermikus energia után kutat a Mol Százhalombattán. A Dunai Finomító területén és környezetében 3D-s szeizmikus méréseket végeztek a szakemberek.
VG/MTI
2025.08.29, 11:22
Frissítve: 2025.08.29, 11:44

A Mol geotermikus energia után kutat, és ehhez 3D-s szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében, hogy megvizsgálja a geotermikus energiahasznosítás lehetőségét – jelentette be pénteken az olajipari vállalat.

Dunai Finomító, Százhalombatta Mol
Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén / Fotó: AFP

A Mol tájékoztatása szerint a mérések célja, hogy megvizsgálják, rejt-e a Dunai Finomító környezete olyan geotermikus adottságokat, amelyek hasznosítása fenntarthatóbbá teheti a százhalombattai finomító működését. Ha megfelelő helyen és mélységben sikerül azonosítani kellő mennyiségű és hőmérsékletű rétegvizet, az hozzájárulhat a finomító energiafelhasználásához.

Az elemzések eredményei várhatóan mintegy fél év múlva állnak rendelkezésre. Ha az eredmények biztatók, akkor további megvalósíthatósági vizsgálatokat végeznek – írták.

A modern technológiára épülő, már számos alkalommal bevált 3D-s szeizmikus eljárás hasonlóan működik, mint ahogy az orvosi ultrahang mutatja a szervezet belső részeit. Mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, amelyek a föld mélyebben fekvő különféle rétegeiről visszaverődnek. Ezt érzékelve megalkotható egy háromdimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, azaz a szakértők a föld alá pillanthatnak.

Úttörő lehet a Dunai Finomító

A közleményben kitértek arra is, hogy a régióban úttörőnek számíthat a geotermikus energia finomítói alkalmazása, de világszinten is kevés ilyen projekt működik.

Kapes Dávid, a Mol csoport kutatás-termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője a közleményben kifejtette: a Mol által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgálják a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit.

Pulay Krisztián, a Mol Csoport downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte, a zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésük károsanyag-kibocsátását csökkentik. A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöldhidrogénüzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására tesznek kísérletet.

