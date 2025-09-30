Ezek a régi telefonok most akár milliókat is érhetnek

A legtöbb ember lakásában nem egy régi mobiltelefon hever. De mielőtt végleg kiselejteznénk azokat, érdemes alaposan utánajárni, hogy vajon az egyes modellek mennyit is érnek manapság a piacon. Az alábbi képeken bemutatott telefonokért ugyanis meglepően sokat fizethetnek a gyűjtők.

Vannak olyan régi telefonok, amelyek akár milliókat is érhetnek / Fotó: Mehaniq

Ezek a telefonok vagyonokat érhetnek

Motorola DynaTAC 8000x

A világ első mobiltelefonja 1983-ból igazi kincs a gyűjtők számára. Egy kilogrammos súlyával és 33 cm-es hosszával ma már egyenesen komikus látványt nyújt. Egy jó állapotban megőrzött példány azonban akár hárommillió forintot, eredeti csomagolásban pedig akár 49 millió forintot is érhet.

Motorola DynaTAC 8000x / Fotó: Razulation

