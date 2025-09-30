Deviza
Ezek a régi telefonok most akár milliókat is érhetnek

Néhány a legrégebbi telefonok közül keresett gyűjtői darab lett – különösen, ha még az eredeti csomagolásukban vannak. Mutatjuk, melyek azok a telefonok, amelyeket semmiképpen ne dobjon ki.
VG
2025.09.30, 15:33
Frissítve: 2025.09.30, 15:51

A legtöbb ember lakásában nem egy régi mobiltelefon hever. De mielőtt végleg kiselejteznénk azokat, érdemes alaposan utánajárni, hogy vajon az egyes modellek mennyit is érnek manapság a piacon. Az alábbi képeken bemutatott telefonokért ugyanis meglepően sokat fizethetnek a gyűjtők.

Vannaok olyan régi telefonok, amelyek akár milliókat is érhetnek. Fotó: Mehaniq
Vannak olyan régi telefonok, amelyek akár milliókat is érhetnek / Fotó: Mehaniq

Ezek a telefonok vagyonokat érhetnek

Motorola DynaTAC 8000x 

A világ első mobiltelefonja 1983-ból igazi kincs a gyűjtők számára. Egy kilogrammos súlyával és 33 cm-es hosszával ma már egyenesen komikus látványt nyújt. Egy jó állapotban megőrzött példány azonban akár hárommillió forintot, eredeti csomagolásban pedig akár 49 millió forintot is érhet.

Motorola,Dynatac,8000x,Old,Mobile.,World,First,Mobile,Phone.,Vintage
Motorola DynaTAC 8000x / Fotó: Razulation

További részletek az Origo oldalán olvashatók.
 

