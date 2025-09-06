Megkérdezték a Facebookon, mennyibe fog kerülni a benzin orosz olaj nélkül: legnagyobb meglepetésre az MVM elnöke válaszolt – forintra pontos számítást adott

Sokakat érintő kérdést tettek fel a Digitális Polgári Kör (DPK) főcsoportjában a Facebookon. Ez az elmúlt napok egyik legfontosabb gazdasági témájára vonatkozott, mégpedig hogy mennyivel emelkedne az üzemanyagár Magyarországon, ha elvágnák az orosz olajtól.

Üzemanyagár: az államtitkár kiszámolta, mennyivel fog drágulni / Fotó: Kocsis Zoltán

Ennek hátteréről a Világgazdaság is írt: a 2026-os hazai választásra készülő ellenzéki erő, a Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Magyar Péter pártelnök az augusztus 20-án bemutatott programjának részeként arról tájékoztatott, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik legfontosabb törekvéséhez, és Magyarország nem vásárolna orosz energiát.

Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma súlyos következményekkel járna, hiszen

a benzinért literenként 1026 forintot,

a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni.

Üzemanyagár: az MVM elnöke kiszámolta, mennyivel fog drágulni

A lapunk által megismert kérdés mindezek nyomán kifejezetten arra vonatkozott, hogy a kilátásba helyezett üzemanyag-drágulás, hogyan hatna a hétköznapokban a tankolásra. „Most havonta nagyjából 30 ezer forintot költök benzinre. Ez mennyivel ugrana meg? Konkrét számokat tud valaki mondani?” – szólt a felvetés.

A legnagyobb meglepetésre az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkára, egyben az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke válaszolt, méghozzá forintra pontosan.

Czepek Gábor először is felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan kőolajimportra szorul. Ha az orosz forrás kiesne, annak drámai következményei lennének. Egyrészt azért, mert a másik rendelkezésre álló csővezeték, az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. Továbbá a százhalombattai, illetve a pozsonyi finomítók csak meghatározott orosz és nyugati olaj bekeverésére képesek.

Ugyancsak kardinális szempont, hogy az Adrián beszerezhető olaj jóval többe kerül, mint az orosz. Illetve az is ront a helyzeten, hogy a Horvátország felől Magyarországra belépő Adrián a szállítási díj ötszörös az európai átlaghoz képest. Ez egyfajta horvát büntetés a magyaroknak.