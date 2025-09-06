Megkérdezték a Facebookon, mennyibe fog kerülni a benzin orosz olaj nélkül: legnagyobb meglepetésre az MVM elnöke válaszolt – forintra pontos számítást adott

Sokakat érintő kérdést tettek fel a Digitális Polgári Kör (DPK) főcsoportjában a Facebookon. Ez az elmúlt napok egyik legfontosabb gazdasági témájára vonatkozott, mégpedig hogy mennyivel emelkedne az üzemanyagár Magyarországon, ha elvágnák az orosz olajtól.
Ennek hátteréről a Világgazdaság is írt: a 2026-os hazai választásra készülő ellenzéki erő, a Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Magyar Péter pártelnök az augusztus 20-án bemutatott programjának részeként arról tájékoztatott, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik legfontosabb törekvéséhez, és Magyarország nem vásárolna orosz energiát.
Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma súlyos következményekkel járna, hiszen
A lapunk által megismert kérdés mindezek nyomán kifejezetten arra vonatkozott, hogy a kilátásba helyezett üzemanyag-drágulás, hogyan hatna a hétköznapokban a tankolásra. „Most havonta nagyjából 30 ezer forintot költök benzinre. Ez mennyivel ugrana meg? Konkrét számokat tud valaki mondani?” – szólt a felvetés.
A legnagyobb meglepetésre az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkára, egyben az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke válaszolt, méghozzá forintra pontosan.
Czepek Gábor először is felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan kőolajimportra szorul. Ha az orosz forrás kiesne, annak drámai következményei lennének. Egyrészt azért, mert a másik rendelkezésre álló csővezeték, az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. Továbbá a százhalombattai, illetve a pozsonyi finomítók csak meghatározott orosz és nyugati olaj bekeverésére képesek.
Ugyancsak kardinális szempont, hogy az Adrián beszerezhető olaj jóval többe kerül, mint az orosz. Illetve az is ront a helyzeten, hogy a Horvátország felől Magyarországra belépő Adrián a szállítási díj ötszörös az európai átlaghoz képest. Ez egyfajta horvát büntetés a magyaroknak.
Mindez tehát rövid távon üzemanyaghiányt, középtávon pedig árrobbanást eredményezne. Czepek Gábor a fent említett 1026 forintos benzinárból úgy számolt, hogy a kérdező jelenleg 30 ezer forintos havi tankolása közel duplázódna.
Ha ön 95-ös benzint tankol, akkor havonta 52 515 forintot kellene fizetnie. Dízelnél 53 440 forintot
– adott forintra pontos tájékoztatást.
A miniszterhelyettes végezetül kiemelte, hogy nem túlzás azt állítani, hogy a Tisza Párt kiszivárgott „szja-emelése és a rezsiárak felrobbanása mellett az üzemanyagárak is kilőnének Magyar Péter intézkedései nyomán, ellehetetlenítve a mindennapi megélhetést”.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy közben az Orbán-kormány éppen azt helyezte kilátásba, hogy fél évvel eltolja a jövedéki adó 2026 januárjában esedékes emelését, ami az üzemanyagárat is érintené: ha megvalósul az intézkedés, literenként körülbelül 10 forintos drágulás maradna el.
Üzemanyagár-emelés Magyarországon: ez most komoly? Ha tényleg ennyivel drágul, mindenki inkább külföldön fog tankolni
Ezerforintos literenkénti árak jöhetnek a benzinkutakon, ha megszűnik az orosz olajszállítás. Az üzemanyagár-emelés Magyarországon akár egy komplett nyaralás árát is elviheti, és felmerül, hogy egyáltalán ki tankolna még itthon. A témában a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában is fontos észrevételek jelentek meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.