Újabb ország jelentkezett be az orosz olajért, a többszörösét fogyasztják, mint a magyarok és a szlovákok együtt
A thaiföldi kormány az orosz nyersolaj beszerzéséről szóló tárgyalások megkezdésére készül, miután az Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte bizonyos, már hajókra rakott orosz olajszállítmányok értékesítését. A több mint 71 milliós ország nyersolajának mintegy fele a Perzsa-öböl térségéből érkezett eddig.
Ennek az egyetlen országnak az éves olajfogyasztása a Worldometer adatai szerint az ötszöröse az együttes fogyasztásnak Magyarországon és Szlovákiában, amelyeket Ukrajna azzal a hivatkozással vág el az orosz olajtól, hogy csökkenti a vele háborúzó Oroszország bevételeit. Ezzel szemben az oroszok könnyedén eladják a sokszorosát másutt.
A Közel-Keleten zajló konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt a thai kormány felgyorsítja a diverzifikációs erőfeszítéseket: intenzívebb tárgyalásokat folytat más, nem Öböl menti olajexportőr országokkal, köztük Oroszországgal. Az amerikai Pénzügyminisztérium általános engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi az Oroszországból származó nyersolaj és kőolajtermékek értékesítését, ha
azokat 2026. március 12-ig töltötték fel a hajókra.
Ez az intézkedés 2026. április 11-ig érvényes, és célja a globális energiaellátás stabilizálása. A Hormuzi-szoros – amely a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal köti össze – a világ egyik legkritikusabb olajszállítási útvonala: rajta keresztül halad át a globális olaj- és gázexport mintegy 20 százaléka.
A jelenlegi helyzetben a kereskedelmi hajózás nagymértékben lelassult vagy leállt a térségben zajló incidensek és fenyegetések miatt, ami rekordmagas olajárakat és ellátási aggodalmakat váltott ki világszerte. Emiatt számos ázsiai energiaimportőr döntött úgy, hogy Oroszországból szerzi be az energiahordozókat.
Oroszország dollármilliárdokhoz jut a háború miatt
Oroszország naponta 150 millió dollárral több bevételhez juthat az olajeladásaiból a Közel-Keleten kirobbant háború miatt, így Moszkva jelenleg a legnagyobb nyertese a konfliktusnak. Elemzők és iparági adatok alapján az orosz költségvetés március végéig 3,3–4,9 milliárd dollár pluszbevételre számíthat.
Ez akkor válhat valóra, ha az Ural nyersolaj hordónkénti ára a jelenlegi 70-80 dolláros szinten stabilizálódik, a korábbi hónapok 52 dolláros átlaga helyett. A helyzet Oroszországnak lehetőséget ad arra is, hogy növelje befolyását az energiapiacokon, miközben a Perzsa-öböl menti exportőrök jelentős mennyiséget nem tudnak piacra vinni.
India esetében a Kpler adatai szerint az orosz olajimport már napi 1,5 millió hordóra nőtt, és a hónap végére a 2 millió hordós szintet is elérheti. Az elemzők szerint minden 10 dolláros hordónkénti áremelkedés nagyjából 2,8 milliárd dollár pluszbevételt jelent az orosz olajexportőröknek, ebből az állam adó formájában mintegy 1,6 milliárdot zsebel be – ez napi szinten 50-60 millió, a háború első heteiben pedig már 110-160 millió dolláros pluszt jelenthetett.