Brutális élelmiszerár-emelkedéshez vezethet az elhúzódó konfliktus a Közel-Keleten

Az iráni háború megzavarta a Hormuzi-szoroson keresztüli kereskedelmet, és hatása messze túlmutat az energiapiacokon. A tengeri átjáró ugyanis nemcsak az olaj- és gázszállítás kulcsfontosságú főútja, hanem a globális mezőgazdaság számára kritikus fontosságú műtrágyák szállításának is. A közel-keleti konfliktus már most is súlyos sokkot okozott a globális műtrágyapiacon, de egy elhúzódó háború brutálisan elszálló mezőgazdasági költségekhez, alacsonyabb terméshozamokhoz és drágább élelmiszerekhez vezethet.