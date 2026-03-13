Március 7-én az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, ezzel kitört az iráni háború, amely néhány nap alatt alapjaiban forgatta fel a globális energiapiacot. A helyzet azután eszkalálódott, hogy a Forradalmi Gárda lényegében lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a globális olaj- és földgázszállítások 20 százaléka halad át. Néhány „baráti” ország hajóját átengedik, de nagyjából 200 olajtanker és teherhajtó vesztegel a közelben. A WTI és Brent nyersolaj, valamint a TTF földgáz árfolyama néhány nap alatt 70-100 százalékkal emelkedett, majd Donald Trump március 9-i kijelentését követően visszakorrigáltak az árak. Az amerikai elnök azt állította, hogy lényegében elérték az iráni célokat, így hamarosan véget érhet a konfliktus. Ahogy azt már korábban is megszokhattuk, ez a kijelentése nem volt kellően megalapozott, Irán azóta is blokkolja a forgalmat, folytatódnak a harcok, és ismét felfelé indultak az árak. Két fontos kérdést találgat mindenki: meddig tart a konfliktus, és ezen belül meddig marad zárva a Hormuzi-szoros.

Energiaválság – milyen makrogazdasági hatásokkal számolhatunk az iráni háború miatt / Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Komoly globális hatásai lehetnek a konfliktusnak. A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint az energiaárak 10 százalékos tartósan fennmaradó (legalább egy évig) emelkedése 40 bázispontos globális többletinflációt okozna, illetve 10-20 bázisponttal rontaná a GDP-növekedés ütemét. A jelenlegi krízis legnagyobb vesztesei az energiaimportőr, illetve a magas adóssággal rendelkező, alacsony jövedelmű országok lehetnek. A Federal Reserve egy korábbi tanulmányában a DSGE-modell (dinamikus, sztochasztikus, általános egyensúlyi modell) alapján arra a következtetésre jutott, hogy egy 10 százalékos tartós energiaár-emelkedés az Egyesült Államokban 15 bázisponttal emeli meg az inflációt, és 6 bázisponttal a maginflációt. Az infláció emelkedése a reáljövedelmek csökkenését okozza, így visszaeshet a fogyasztás, a beruházások és a kibocsátás. Utóbbi csökkenése fokozatos, nagyjából 10 negyedév múlva éri el a mélypontját, amely 8 bázisponttal lehet alacsonyabb a változatlan olajár melletti szcenárió GDP-jénél. Az európai gazdaságokra nagyobb hatást gyakorol az energiaárak emelkedése, az Európai Központi Bank szerint 10 százalékos emelkedés esetén 20 bázisponttal nőhet évente az infláció az eurózónában, és 10 bázisponttal csökkenhet a GDP. Hosszabb távon a folyamat a beruházások csökkenéséhez vezethet, ami a termelékenységet is ronthatja.