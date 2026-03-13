Deviza
Merznek nem elég drága a német üzemanyag, beleállt Trumpba az orosz szankció felfüggesztése miatt

A Hormuzi-szoros áruforgalmának megbénulása és a térségi kitermeléscsökkentési 100 dollár körül tartják a Brent árát és drasztikusan drágítják az üzemanyagokat. Friedrich Merz szerint ennek ellenére az Egyesült Államok tévútra lép az orosz olajszankciók ideiglenes enyhítésével. A német kancellár úgy látja, hogy a globális energiapiacon nem ellátási, hanem árprobléma van, ezért nem támogatja az Oroszország elleni szankciók fellazítását.
Németh Anita
2026.03.13, 14:20
Frissítve: 2026.03.13, 15:00
