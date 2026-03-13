Megelégelték a szomszédok, hogy a magyaroknál sokkal olcsóbb az üzemanyag, de hiába lép a kormány: kinyithatják a pénztárcát

A magyar után az osztrák kormány is beavatkozik az üzemanyagárakba. A jövő héttől a benzinkutak csak hétfőn, szerdán és pénteken emelhetik az üzemanyagárakat. Az osztrák kabinet a nemzeti olajtartalékokat is részlegesen felszabadította, hogy mérsékelje a drágulást. Ausztria további beavatkozási lehetőségeket is mérlegel.