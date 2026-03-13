Nem éri meg a kutaknak babrálni a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokkal – milliós nagyságrendű bírságot is kaphatnak, ha jogsértésen kapják őket

A védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását kiemelten ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság a benzinkutaknál és a telephelyeken is folyamatos vizsgálatokat végez, és súlyos bírságot szabhat ki a szabályszegőkre. A védett árú üzemanyag jogsértő értékesítése esetén már az első alkalommal több millió forintos büntetés járhat.