Varga Mihály nagy bejelentést tett: elindult az új kedvezményes hitelezés

Forintalapú, beruházási célú vállalati hiteltermékeket kínálhatnak a bankok. Aláírták az első szerződést a jegybank Minősített Vállalati Hitel programjában.
VG
2025.09.11, 12:06
Frissítve: 2025.09.11, 12:10

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán.  

 Aláírták az első szerződést a jegybank Minősített Vállalati Hitel programjában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jegybankelnök kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy 

erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.

Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a feszültségekkel terhelt világgazdasági környezet ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Emellett a bankrendszer hitelezési képessége történelmi összevetésben is kimagasló, stabilitása ma megfelelő alapot ad a hitelezés bővítésének. 

A jegybankelnök azt is mondta, hogy 

a banki szolgáltatások között a gazdaság szempontjából egyik legfontosabb terület a vállalati hitelezés. 

Hozzátette, hogy a beruházási hitelpiac fellendítése a fenntartható növekedés egyik kulcsa, ezért fontos, hogy a hazai hitelezés erősítése érdekében a jegybank megtegye a saját mandátuma szerinti lépéseket az árstabilitás helyreállításának veszélyeztetése nélkül. 

Az MNB és a Magyar Bankszövetség együttműködésében elindított beruházási konstrukció minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak beruházási tervei. 

Varga Mihály ismertette, hogy a Minősített Vállalati Hitelhez kapcsolódó első beruházási hitelszerződését az Erste Bank kötötte az Ostorosbor Zrt.-vel, akik kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a hitel segítségével.

A jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forintalapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el. A hitelintézetek augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően így elérhetővé válhattak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat.

A Minősített Vállalati Hitelek 2025. szeptember 1-jétől igényelhetők 

  • az OTP Bank, 
  • az Erste Bank 
  • és az MBH Bank fiókjaiban, amelyekhez a jövőben további bankok is csatlakozhatnak.

 

