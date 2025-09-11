Varga Mihály nagy bejelentést tett: elindult az új kedvezményes hitelezés

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán.

Aláírták az első szerződést a jegybank Minősített Vállalati Hitel programjában / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jegybankelnök kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy

erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.

Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a feszültségekkel terhelt világgazdasági környezet ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Emellett a bankrendszer hitelezési képessége történelmi összevetésben is kimagasló, stabilitása ma megfelelő alapot ad a hitelezés bővítésének.

A jegybankelnök azt is mondta, hogy

a banki szolgáltatások között a gazdaság szempontjából egyik legfontosabb terület a vállalati hitelezés.

Hozzátette, hogy a beruházási hitelpiac fellendítése a fenntartható növekedés egyik kulcsa, ezért fontos, hogy a hazai hitelezés erősítése érdekében a jegybank megtegye a saját mandátuma szerinti lépéseket az árstabilitás helyreállításának veszélyeztetése nélkül.

Az MNB és a Magyar Bankszövetség együttműködésében elindított beruházási konstrukció minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak beruházási tervei.

Varga Mihály ismertette, hogy a Minősített Vállalati Hitelhez kapcsolódó első beruházási hitelszerződését az Erste Bank kötötte az Ostorosbor Zrt.-vel, akik kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a hitel segítségével.

A jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forintalapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el. A hitelintézetek augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően így elérhetővé válhattak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat.