Varga Mihály nagy bejelentést tett: elindult az új kedvezményes hitelezés

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán.
A jegybankelnök kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy
erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.
Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a feszültségekkel terhelt világgazdasági környezet ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Emellett a bankrendszer hitelezési képessége történelmi összevetésben is kimagasló, stabilitása ma megfelelő alapot ad a hitelezés bővítésének.
A jegybankelnök azt is mondta, hogy
a banki szolgáltatások között a gazdaság szempontjából egyik legfontosabb terület a vállalati hitelezés.
Hozzátette, hogy a beruházási hitelpiac fellendítése a fenntartható növekedés egyik kulcsa, ezért fontos, hogy a hazai hitelezés erősítése érdekében a jegybank megtegye a saját mandátuma szerinti lépéseket az árstabilitás helyreállításának veszélyeztetése nélkül.
Az MNB és a Magyar Bankszövetség együttműködésében elindított beruházási konstrukció minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak beruházási tervei.
Varga Mihály ismertette, hogy a Minősített Vállalati Hitelhez kapcsolódó első beruházási hitelszerződését az Erste Bank kötötte az Ostorosbor Zrt.-vel, akik kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a hitel segítségével.
A jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forintalapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el. A hitelintézetek augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően így elérhetővé válhattak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat.
A Minősített Vállalati Hitelek 2025. szeptember 1-jétől igényelhetők
