Deviza
adásvétel
Rheinmetall
Rheinmetall Hungary Zrt
hadiipar
magyar állam
magyar hadiipar
4iG

Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar

A magyar hadiipar megerősítése érdekében stratégiai jelentőségű lépést tett az állam, amivel a 4iG többségi részesedést szerez az N7 Defence-ben, teljes tulajdont a Hirtenbergerben, valamint közvetett kisebbségi tulajdont a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. A 4iG STD összesen hat társaságban szerez közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot. Az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.
VG
2025.10.06, 08:34
Frissítve: 2025.10.06, 10:04

A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül. A júniusban megkötött előzetes megállapodás, valamint az azt követő részletes átvilágítási folyamatok és a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeként a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) hétfőn három adásvételi szerződést ír alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben – közölte a nemzegtazdasági tárca hétfőn.

4iG
Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar / Fotó: Róka László / MTI

Megalakítják Magyarország első, állami és magántulajdonban működő védelmi ipari holdingvállalatát

Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében olyan, piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helytállni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből. Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani. Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben – az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett – könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást.

A hétfőn aláírt megállapodás egy hosszú tárgyalási sorozat végére tett pontot, melynek kapcsán a felek az előzetes megállapodást június elején írták alá, akkor még 9, az N7 Holding tulajdonában levő társasági részesedés kapcsán. A tárgyalások során, az érintett felek érdekeinek alapos mérlegelése, valamint a jogi feltételek és az uniós versenyjogi szempontok vizsgálatát követően a felek új konstrukció kialakítása mellett döntöttek. Az új konstrukció keretében 

három különböző adásvételi megállapodás során összesen hat társaságban szerez a 4iG STD közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot.

A 4iG SDT bevásárolja magát a Rheinmetall Hungary Zrt.-be, és megveszi a Hirtenbergert

Megállapodás született arról, hogy az N7 Holding apport formájában az általa alapított N7 Defence-re ruházza négy meghatározó védelmi ipari leányvállalatban – Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. és Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. – lévő tulajdonrészét. A 4iG SDT az N7 Defence-ben 75 százalék plusz 1 szavazat többségi tulajdont szerez.

A felek megállapodtak továbbá arról, hogy a 4iG SDT 100 százalékos tulajdont vásárol az aknavető- és lőszergyártó Hirtenbergerben, és ezáltal megszerzi a leányvállalataiban levő részesedéseit is.

A harmadik tranzakció keretében az N7 Holding apport formájában a jelenleg saját tulajdonában álló VAB Kft.-re ruházza a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben lévő 49 százalékos üzletrészét, majd ezt követően 4iG SDT 75 százalék plusz 1 szavazati többséget szerez a VAB Kft.-ben, amelynek révén közvetett módon kisebbségi tulajdonosa lesz a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek.

Mindhárom tranzakció zárása különböző feltételekhez és további megállapodások aláírásához kötött. 

A három tranzakció vételárának nettó jelenértéke 72,1 milliárd forint, az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

A vételár alapját az Ernst & Young Tanácsadó által korábban elkészített független szakértői értékelések adták. Szintén az Ernst & Young Tanácsadó volt az, aki a folyamat során, illetve a lezárásakor vizsgálta, hogy ne merüljön fel tiltott állami támogatás a tranzakciók eredményeként.

Az N7 Holding által létrehozott és kezelt kritikus infrastruktúrának (termelőberendezések, gyárak, üzemek) a használatáért az érintett társaságok továbbra is bérleti díjat fizetnek az N7 Holding részére.

A tranzakció lebonyolítása során kiemelt szempont a működés zavartalanságának biztosítása, valamint az ellátásbiztonság fenntartása. A szervezeti stabilitás megőrzése mellett a tranzakció célja a hosszú távú működési hatékonyság és a fenntartható fejlődés támogatása – zárta közleményét a Nemzetgazdasági Minisztérium.

