A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül. A júniusban megkötött előzetes megállapodás, valamint az azt követő részletes átvilágítási folyamatok és a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeként a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) hétfőn három adásvételi szerződést ír alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben – közölte a nemzegtazdasági tárca hétfőn.

Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar / Fotó: Róka László / MTI

Megalakítják Magyarország első, állami és magántulajdonban működő védelmi ipari holdingvállalatát

Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében olyan, piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helytállni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből. Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani. Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben – az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett – könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást.

A hétfőn aláírt megállapodás egy hosszú tárgyalási sorozat végére tett pontot, melynek kapcsán a felek az előzetes megállapodást június elején írták alá, akkor még 9, az N7 Holding tulajdonában levő társasági részesedés kapcsán. A tárgyalások során, az érintett felek érdekeinek alapos mérlegelése, valamint a jogi feltételek és az uniós versenyjogi szempontok vizsgálatát követően a felek új konstrukció kialakítása mellett döntöttek. Az új konstrukció keretében

három különböző adásvételi megállapodás során összesen hat társaságban szerez a 4iG STD közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot.

A 4iG SDT bevásárolja magát a Rheinmetall Hungary Zrt.-be, és megveszi a Hirtenbergert

Megállapodás született arról, hogy az N7 Holding apport formájában az általa alapított N7 Defence-re ruházza négy meghatározó védelmi ipari leányvállalatban – Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. és Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. – lévő tulajdonrészét. A 4iG SDT az N7 Defence-ben 75 százalék plusz 1 szavazat többségi tulajdont szerez.