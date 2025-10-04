4iG: itt az új bombaüzlet – houstoni cégbe fektetne, a legfejlettebb űrtechnológiát hozza haza a magyar vállalat

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. – mint a 4iG Cégcsoport tagja – és az Axiom Space Inc. nem kötelező érvényű kötelezettségvállaló nyilatkozatot írtak alá annak érdekében, hogy megerősítsék együttműködési szándékukat több kulcsfontosságú területen. A felek arra törekednek, hogy fejlett űrinfrastruktúrát és innovációs kezdeményezéseket hozzanak Magyarországra és más kulcsfontosságú piacokra, erősítve ezzel a globális űripar együttműködését.

Az Axiom Space stratégiai tulajdonosa leheta 4iG / Fotó: Kallus György

A célok elérése érdekében a 4iG SDT kifejezte érdeklődését egy stratégiai befektetési lehetőség iránt az Axiom Space Inc.-be, megerősítve ezzel a két vállalat közötti stratégiai kapcsolatokat. A 4iG SDT 100 millió dollár befektetését tervezi azzal, hogy a nyilatkozat nem kötelező érvényű, nem tekinthető a felek közötti végleges befektetési megállapodásnak.

Emellett az Axiom Space Inc. által kezdeményezett Föld körüli adatközpont-szolgáltatások programban a 4iG SDT együttműködő partnerként kíván részt venni, a projektbe a 4iG SDT további 100 millió dollár befektetést kíván tenni, a felek által tett nyilatkozat azonban nem kötelező érvényű, a felekre nézve nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget.

A houstoni székhelyű Axiom Space Inc. vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra.