4iG: itt az új bombaüzlet – houstoni cégbe fektetne, a legfejlettebb űrtechnológiát hozza haza a magyar vállalat

A magyar technológiai, távközlési és védelmi ipari vállalat az Axiom Space stratégiai befektetőjévé válhat. A 4iG 100 millió dollár összegű tőke­befektetés lehetőségét vizsgálja.
VG
2025.10.03, 08:27
Frissítve: 2025.10.03, 08:31

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. – mint a 4iG Cégcsoport tagja – és az Axiom Space Inc. nem kötelező érvényű kötelezettségvállaló nyilatkozatot írtak alá annak érdekében, hogy megerősítsék együttműködési szándékukat több kulcsfontosságú területen. A felek arra törekednek, hogy fejlett űrinfrastruktúrát és innovációs kezdeményezéseket hozzanak Magyarországra és más kulcsfontosságú piacokra, erősítve ezzel a globális űripar együttműködését. 

4iG, Axiom Space, űipar
Az Axiom Space stratégiai tulajdonosa leheta 4iG / Fotó: Kallus György 

A célok elérése érdekében a 4iG SDT kifejezte érdeklődését egy stratégiai befektetési lehetőség iránt az Axiom Space Inc.-be, megerősítve ezzel a két vállalat közötti stratégiai kapcsolatokat. A 4iG SDT 100 millió dollár befektetését tervezi azzal, hogy a nyilatkozat nem kötelező érvényű, nem tekinthető a felek közötti végleges befektetési megállapodásnak. 

Emellett az Axiom Space Inc. által kezdeményezett Föld körüli adatközpont-szolgáltatások programban a 4iG SDT együttműködő partnerként kíván részt venni, a projektbe a 4iG SDT további 100 millió dollár befektetést kíván tenni, a felek által tett nyilatkozat azonban nem kötelező érvényű, a felekre nézve nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget. 

A houstoni székhelyű Axiom Space Inc. vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra. 

A magyar űrhajós program, a HUNOR szintén az Axiom Space partnere.  A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űripari és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat, melynek célja a globális piacra lépés többek között a műholdfejlesztés, -gyártás, üzemeltetés, műholdas szolgáltatás, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a védelmi ipari, digitalizációs szolgáltatások területén. A 4iG SDT HUSAT Programjának célkitűzése egy geostacionárius és összesen nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő földmegfigyelési műholdból álló konstellációt pályára állítása 2032-ig. 

