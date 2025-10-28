Választások 2026: van egy tényező, amiről keveset beszélnek, pedig mindent eldönthet – itt a fordulat

Ha lassan is, de kezdenek lecsorogni a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedései az emberek hétköznapi életébe – ezt a következtetést lehet levonni a GKI és A Századvég felméréseiből. A két mértékadó kutatóintézet nemrégiben tette közzé felméréseit, amelyek egyaránt azt mutatják, hogy folyamatosan erősödik a lakosság és a vállalatok konjunktúra érzékelése, ami döntő lehet a 2026-os országgyűlési választások és persze a magyar gazdaság növekedése szempontjából.

Ezért reménykedhet a 2026-ban Orbán Viktor: mutatjuk, min múlhat a választási győzelme / Fotó: Tupungato / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Magyar gazdaság: hullámvasúton a bizalmi indexek

Nem kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy megállapítsuk, az elmúlt évek magas inflációja és gazdaság stagnálása nyomot hagyott a lakosság gazdasági hangulatában. A mélypont 2022 októberében volt, ekkor a GKI-nál -52,7 ponton, a Századvégnél -29,9 ponton állt fogyasztói bizalmi index. Hiába emelkedtek a reálbérek mintegy 10 százalékkal, a kedvező trend 2024 elején mégis megtört. Ebben hozott újabb fordulatot 2025 nyara, azóta mindkét kutatóintézet ugyanazt méri.

Sőt, olyannyira javul a hangulat a magyar gazdaságban, hogy 2024 közepe, 13-14 hónapja óta nem volt ilyen bizakodó a magyar lakosság, mint az őszi hónapokban.

Ugyanakkor fontos jelezni, hogy továbbra is negatív értékekről beszélhetünk. Októberben a fogyasztói bizalmi indexet, a Századvég -12,6-ra, a GKI -25,6 százalékon mérte. Beszédes, hogy 2022 márciusa óta eltelt bő három és fél év alatt a GKI háromszor, a Századvég mindössze négy alkalommal látta pozitívabban a lakossági várakozásokat. Ilyen tartós negatív hangulatot a magyar gazdaságban a GKI utoljára 2012-13-ban mért.

Az orosz-ukrán háború óta látják borúsan a jövőt a magyar vállalatok

Az elhúzódó pesszimizmus ugyanakkor nem független a gazdaság állapotától: a magyar gazdaság három éve stagnál, közben pedig kétszer is technikai recesszióba csúszott. Ezt tükrözi a vállalatok konjunktúraérzékelése is, amiben szintén látszik a pozitív fordulat. A Századvég októberi felmérése szerint a vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött (+3,7 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így vállalati mutató értéke −10,9 indexpontra javult.

Az októberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a jövőre tervezett nagyobb értékű kiadások jelentették, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást

– emelte ki a gazdaságkutató. A teljes képhez hozzátartozik, hogy magyar gazdaságpolitikának kijutott a bajból bőven az utóbbi években, 2023-ban még az erőtlen belső fogyasztás húzta vissza GDP-t, majd 2024-től Németország és a fő exportpartnereink szenvedése és a gyenge ipari teljesítmény. A Századvég egyébként az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalansággal indokolja a negatív értékeket. Szerintük a gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, és az európai konjunktúra is erősödni tud.