Választások 2026: van egy tényező, amiről keveset beszélnek, pedig mindent eldönthet – itt a fordulat
Ha lassan is, de kezdenek lecsorogni a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedései az emberek hétköznapi életébe – ezt a következtetést lehet levonni a GKI és A Századvég felméréseiből. A két mértékadó kutatóintézet nemrégiben tette közzé felméréseit, amelyek egyaránt azt mutatják, hogy folyamatosan erősödik a lakosság és a vállalatok konjunktúra érzékelése, ami döntő lehet a 2026-os országgyűlési választások és persze a magyar gazdaság növekedése szempontjából.
Magyar gazdaság: hullámvasúton a bizalmi indexek
Nem kell különösebb magyarázat ahhoz, hogy megállapítsuk, az elmúlt évek magas inflációja és gazdaság stagnálása nyomot hagyott a lakosság gazdasági hangulatában. A mélypont 2022 októberében volt, ekkor a GKI-nál -52,7 ponton, a Századvégnél -29,9 ponton állt fogyasztói bizalmi index. Hiába emelkedtek a reálbérek mintegy 10 százalékkal, a kedvező trend 2024 elején mégis megtört. Ebben hozott újabb fordulatot 2025 nyara, azóta mindkét kutatóintézet ugyanazt méri.
Sőt, olyannyira javul a hangulat a magyar gazdaságban, hogy 2024 közepe, 13-14 hónapja óta nem volt ilyen bizakodó a magyar lakosság, mint az őszi hónapokban.
Ugyanakkor fontos jelezni, hogy továbbra is negatív értékekről beszélhetünk. Októberben a fogyasztói bizalmi indexet, a Századvég -12,6-ra, a GKI -25,6 százalékon mérte. Beszédes, hogy 2022 márciusa óta eltelt bő három és fél év alatt a GKI háromszor, a Századvég mindössze négy alkalommal látta pozitívabban a lakossági várakozásokat. Ilyen tartós negatív hangulatot a magyar gazdaságban a GKI utoljára 2012-13-ban mért.
Az orosz-ukrán háború óta látják borúsan a jövőt a magyar vállalatok
Az elhúzódó pesszimizmus ugyanakkor nem független a gazdaság állapotától: a magyar gazdaság három éve stagnál, közben pedig kétszer is technikai recesszióba csúszott. Ezt tükrözi a vállalatok konjunktúraérzékelése is, amiben szintén látszik a pozitív fordulat. A Századvég októberi felmérése szerint a vállalatok gazdasági közérzete nagymértékben erősödött (+3,7 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest. Így vállalati mutató értéke −10,9 indexpontra javult.
Az októberi felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a jövőre tervezett nagyobb értékű kiadások jelentették, míg a vállalatoknál az általános gazdasági közérzet erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást
– emelte ki a gazdaságkutató. A teljes képhez hozzátartozik, hogy magyar gazdaságpolitikának kijutott a bajból bőven az utóbbi években, 2023-ban még az erőtlen belső fogyasztás húzta vissza GDP-t, majd 2024-től Németország és a fő exportpartnereink szenvedése és a gyenge ipari teljesítmény. A Századvég egyébként az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalansággal indokolja a negatív értékeket. Szerintük a gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, és az európai konjunktúra is erősödni tud.
A forint és a kormány jóléti programjai javíthatják a hangulatot
Két tényezőt érdemes kiemelni, ami magyarázza a javuló a gazdasági hangulatot.
- Az egyik a kormány elmúlt hónapokban tett bejelentései, mint a családi adókedvezmény összege 50 százalékos emelkedése, szja-mentes lett a gyed és csed, majd októbertől a háromgyermekes anyák, illetve elindult az Otthon Start program. Talán ennek is köszönhető, hogy GKI szerint ugyan a lakosság elmúlt elmúlt 12 hónapban mért helyzete alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai "érezhetően javultak" szeptemberhez képest. Hasonló következtetésre jutott a Századvég is, amely egyszerre mérte az anyagi helyzet és a gazdasági környezet megítélésének erősödését.
- A másik az inflációs várakozások alakulása. Ahogy említettük, az elmúlt évek fogyasztói hangulatára jelentősen rányomta a bélyegét a magas infláció. A Századvég éppen ezt emeli, hogy "jelentős pozitív irányú elmozdulást" tapasztaltak a lakossági inflációs várakozásában.
Bár a két jelentés sem említi meg, de az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött a forint, ami nem csak a importált árakon keresztül hűtötte az infláció, de jó eséllyel pozitívan járulhatott hozzá a lakossági érzékelés javulásához.
Fontos tudni, hogy rövid távon is képes pozitívan befolyásolni a gazdasági érzékelést a forint árfolyama, illetve a benzin árváltozása. Mindkettő idén kedvező irányba mozdult el, míg a hazai fizetőeszköz az év eleje óta már 5 százalékkal 390 forintra erősödött, addig a haza üzemanyagárak is hónapok óta csökkennek. Október végén 570 forint körüli üzemanyagárakkal is találkozhattak az autósok, ami több mint 30 forinttal kisebb árszintet jelent tavaly októberhez képest.
Magyar gazdaság: a konjunktúraindexen sok minden múlik
A konjunktúramutatóknak nagy jelentősége van egy-egy választás előtt, ugyanis ha magasan vannak, tehát pozitívan látja a lakosság a saját pénzügyi helyzetét, akkor nagyobb valószínűséggel szavaznak a regnáló kormánypártokra.
Magyarországon ráadásul elmúlt évtizedekben minden választás a megélhetés kérdése döntötte el.
Ha az emberek azt érzik, hogy javulnak a megélhetési körülményeik, akkor jó eséllyel a stabilitásra szavaznak. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a konjunktúramutatók négy évvel ezelőtt ilyenkor a mostani szintnél magasabban voltak.