GDP-adatok: fontos állítást tettek az elemzők, elárulták a fordulat okát

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslésében megerősítette az előzetes adatokat, a magyar gazdaság a második negyedévben negyedéves alapon 0,4, míg éves alapon 0,2 százalékkal bővült a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Az elemzők kiemelték: a gazdaságot a fogyasztás húzta, ez abból is látszik, hogy éves alapon a háztartások fogyasztási kiadása 5, míg negyedéves alapon 1,4 százalékos bővülést mutatott.

A fogyasztás továbbra is a gazdaság fő hajtóereje maradhat / Fotó: Shutterstock

Ebben szerepet játszottak a lassuló, de továbbra is jelentős reálbér-növekedés, valamint az év elején kifizetett, számottevő összegű állampapírhozamok, amelyek érdemben javították a háztartások jövedelmi helyzetét – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. A fogyasztás szerinte továbbra is a gazdaság fő hajtóereje maradhat. A családtámogatások folyamatos bővülése is elsősorban a fogyasztásban csapódhat le, az MNB legfrissebb megtakarítási felmérése is ezt mutatja, miközben a bérdinamika is változatlanul erős maradhat, köszönhetően

a minimálbér folytatódó emelésének

és az állami szférát érintő bérrendezéseknek (pedagógusok, önkormányzati, igazságügyi, vízügyi dolgozók).

Kiemelte, hogy a költségvetés esetében az uniós források visszatartása és a költségvetési mozgástér a legnagyobb korlát, miközben a vállalatok esetében a külső kereslet gyengélkedése, a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság, valamint a magas piaci kamatok intik óvatosságra a döntéshozókat.

A lakossági szektor, illetve a kisebb vállalkozások beruházásai ellenben kismértékben ellensúlyozzák a visszaesést.

Előretekintve, a nagyvállalatok beruházási hajlandóságát várhatóan a kilátások javulása, a kereslet erősödése hozhatja el, amelynek hatása a kisebb vállalatokhoz is lecsorogna, miközben ez utóbbiak körében a Demján Sándor Program támogatásai is megjelenthetnek. A lakosság esetében

a lakhatási támogatások,

a lakásfelújítások,

a lakásépítési kedv felfutása

lehet a következő időszakban is a fő mozgatórugó.

A második negyedévben ugyanakkor nemcsak a beruházások fogták vissza a növekedést, hanem a nettó export is. A szolgáltatásexport ezzel szemben kismértékben nőtt, főleg a turizmusnak köszönhetően. Az import volumene ugyanakkor 4 százalékkal nőtt. Ezt elsősorban a termékbehozatal húzta, amely 5,9 százalékos bővülést mutatott fel. Emögött egyrészről a fogyasztás növekedése húzódik meg, amely részben importban csapódik le, de a zajló nagyberuházások is érdemi importigénnyel rendelkeznek.