Óriási magyar siker: a világhírű lap is felfigyelt erre a két magyar vállalatra, ők a növekedés bajnokai

Két magyar vállalat is bekerült Európa 300 leggyorsabb növekedést leíró vállalata közé – derül ki a Financial Times és Statista közös kiadványából, amely idén másodjára rangsorolta a kontinens hosszú távú növekedési bajnokait. A teljes listát itt nézheti meg.

Óriási magyar siker: a világhírű lap is felfigyelt két magyar vállalatra, ők a növekedés bajnokai / Fotó: Pannonia Bio

Magyar vállalatok a top 300-ban: a finnek az élen, de az olasz vállalatok tarolnak

A lista 300 olyan európai vállalatot tartalmaz, amelyek a 2014-től 2024-ig tartó tíz évben a legmagasabb összetett éves növekedési rátával rendelkeztek. A Financial Times kiemeli, hogy ezek a gazdasági társaságok egy nagyon nehéz időszakban tudtak figyelemre méltó eredményt felmutatni. Elég a Covid–19-világjárvány által kiváltott széles körű recesszióra, az orosz–ukrán háborúra és az azt követő hirtelen, meredek inflációemelkedésre gondolni.

Az idei lista élén a finn Virta Global végzett 87,44 százalékos összetett éves növekedési rátával, a társaság intelligens elektromos járműtöltési szolgáltatásokat nyújt. Az online szolgáltatások is alátámasztják a második helyen álló, litvániai székhelyű Hostinger sikertörténetét, a cég online tárhely- és weboldalkészítő eszközöket biztosít 4 millió ügyfélnek több mint 150 országban.

A listán Olaszország rendelkezik a legtöbb vállalattal, egészen pontosan 65 céggel. A második helyen az Egyesült Királyság áll 52 vállalattal, ezt követi Németország (47), Franciaország (46) és Spanyolország (29). Összesen 26 európai ország képviselteti magát.

A Lakógép Kft. és Cool4U a legjobbak között

Ami Magyarországot illeti, két, viszonylag ismeretlen nevű cég került be a legjobbak közé: a Lakógép Kft. és a Cool4U.

A 300-as lista elején, a 27. helyen végzett a Lakógép Kft. A 2011-es alapítású, az építőiparban jeleskedő cég éves összesített növekedés rátája 55,58 százalék. Ezzel a környező országok között a negyedik leggyorsabb bővülést produkáló cég lett tízéves távlatban.

A cég honlapja szerint olyan ipari beruházásokban működött közre, mint

a gödi Samsung SDi,

a dunaföldvári Pannonia Bio vagy

a debreceni Ecopro akkumulátorgyár építése.

De nem szégyenkezhet a szarvasi székhelyű Cool4U sem, a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalat 27,1 százalékos éves növekedésével a 155. helyre került.

Nem először kerül fel a Financial Times listájára, az üzleti lap 2023-ban és 2024-ben is Európa ezer leggyorsabb növekedésű vállalata között tartotta számon.

Ezenkívül a Forbes Magazin pár éve a száz legértékesebb 100 százalékban magyar vállalat közé választotta be. A cég arról lehet sokaknak ismert, hogy a világ egyik legnagyobb lakossági klímagyártója, a Gree magyarországi vezérképviseletét látja el.

Erre volt elég a régióban a két magyar helyezés

A magyar cégeknek régiós bontásban sincs okuk a panaszra, Horvátországból csak egy, Csehországból és Szlovákiából kettő, Ausztriából négy vállalat került fel a listára. Az talán nem meglepő, hogy a legjobban a lengyel cégek szerepeltek kilenc vállalattal, az már annál inkább, hogy a románok mennyire jól teljesítettek: hat román vállalat is ott van Európa leggyorsabban növekvő cégei között.