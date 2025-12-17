Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
e-autó
Elon Musk
Tesla

Tesla: önvezetővé váltak a részvények, újra lelkesednek Elon Muskért a befektetők

Hiába a kiábrándító eredmények, egyre drágábbak az e-autógyártó részvényei. A jelenlegi nyereségszint mellett 223 év alatt térülne meg a Tesla-részvények vételára.
Murányi Ernő
2025.12.17, 15:16
Frissítve: 2025.12.17, 16:02

Hiába csökken a földteke szinte minden fertályában a Tesla elektromos autóinak értékesítése, kiváltképpen a legfontosabb piacokon, vagyis az Egyesült Államokban, Kínában és Európában, Elon Musk hűséges hívei továbbra is zsákolják az ikonikus cég részvényeit.

Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg
Már 500 dollár közelében járnak a Tesla részvényei / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Száguldanak a Tesla részvényei

Az autógyártó részvényei 25 százalékkal erősödtek a november 21-i mélypont óta, és 

idén először rekordot is döntöttek kedden, 488,89 dollárra drágulva. 

Az emelkedés üteme lepipálta a Bloomberg Magnificent Seven Indexet is, amely ugyanebben az időszakban kevesebb mint 6 százalékkal került feljebb.

Az optimizmust Elon Musk vezérigazgató törekvése fűti, hogy tudniillik a Teslát 

zászlóvivőjévé tegye. A vállalat önvezető járműveinek bevezetéséért az elemzők nem is győzték dicsérni Muskékat, egyesek szerint a Tesla az egész autópiacot „átalakíthatja” úttörő fejlesztéseivel. 

A Tesla közel áll hozzá, hogy a mesterséges intelligenciát valóban eredményesen vesse be a bevételszerzés érdekében

– emelte ki Moritz Kronenberger, az Union Investment portfóliómenedzsere, a cég robotok és önvezető taxik gyártására irányuló ambícióira is utalva. 

Az újonnan bejelentett narratívákkal egyre inkább potenciális mesterségesintelligencia-nyertessé vált a Tesla

– tette hozzá.

Elon Musk további kezdeményezései közé tartozik a rakéta- és műholdgyártó SpaceX potenciális első nyilvános részvénykibocsátása (IPO) és tőzsdei bevezetése. 

Elon Musk többi cégét is figyelik a befektetők

Az önvezető autókkal kapcsolatos kedvező piaci hangulatot valószínűleg az Alphabet irányító befolyása mellett működő Waymo önvezetőautó-gyártó cég több mint 15 milliárd dolláros tőkebevonása is fűtheti, aminek eredményeként közel 100 milliárd dollárra értékelik a vállalatot.

A Tesla ereje abban rejlik, hogy a lakossági befektetők szemében összekeverednek Elon Musk vállalkozásai

– mondta Jacques Aurelien Marcireau, az Edmond de Rothschild Asset Management részvényekkel foglalkozó társvezetője.

Hajlamosak a Teslát a Musk-galaxis megtestesítőjének tekinteni, annak ellenére, hogy valójában nagyon alacsony a valós kapcsolat az egyes cégei között.

A Tesla kilátásai amúgy a befektetői derűlátás dacára eléggé borúsak. A vállalat kaliforniai értékesítését 30 napra felfüggeszthetik, ha nem változtat a marketinggyakorlatán, amely állítólag félrevezeti a fogyasztókat a vezetéstámogató technológiájával kapcsolatban. Eközben a legfrissebb negyedéves eredmények is csalódást okoztak a befektetőknek, mivel a növekvő költségek a nyereség alá vágtak.

 

Karen Kharmandarian, a Thematics AM vezető részvénybefektetési menedzsere szerint a Tesla magas értékelését a rövid távú pozitív hírek hajtják. 

A részvények árfolyama – a Bloomberg által összeállított adatok alapján – a várt egy részvényre jutó nyereség 223-szorosán mozog, ami jóval meghaladja az ötéves, 94-es átlagot, míg a Bloomberg Magnificent Seven Index árfolyam-nyereség aránya mindössze 31.

Én határozottan nem vagyok a Teslára vevő: a 223-as szorzó egyszerűen őrült értékeltséget tükröz, miközben a társaság folyamatosan kiábrándító eredményeket közöl

– mondta Fares Hendi, a Societe de Gestion Prevoir portfóliómenedzsere.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu