Többtucat járásba visz gigabitet a Magyar Telekom, az állam nyitott hozzá utat

Újabb lendületet kaphat a vidéki internethálózatok fejlesztése Magyarországon, miután jelentős forrásokról született döntés. A Magyar Telekom ismét sikerrel szerepelt egy állami–uniós támogatási programban, amely a digitális infrastruktúra bővítését célozza. A beruházások elsősorban olyan térségeket érintenek, ahol eddig korlátozottak voltak a lehetőségek. A fejlesztések a következő években éreztethetik hatásukat a gazdaságban és a mindennapokban.
Ballagó Dániel
2025.12.17, 14:26

Újabb 12 járásban nyert pályázatot a Magyar Telekom a Gigabit Magyarország Programban: a társaság több mint 6,8 milliárd forint támogatást hívhat le, amelyből tízezrek számára válhat elérhetővé a nagy sebességű internet.

TELEKOM, Magyar Telekom
Több milliárdos állami–uniós támogatással bővíti optikai hálózatát a Magyar Telekom / Fotó: Alexander Fedosov / shutterstock

Újabb jelentős fejlesztési forrásokhoz jutott a Magyar Telekom a Gigabit Magyarország Program keretében. A távközlési vállalat 12 járásban nyert el támogatást, összesen több mint 6,82 milliárd forint értékben, amelyet optikai hálózatfejlesztésre fordíthat. A beruházás eredményeként mintegy 38 ezer olyan végpont kapcsolódhat be a gigabites vezetékes hálózatba, ahol jelenleg még nem érhető el optikai internet.

Országos cél: a fehér foltok felszámolása

A Gigabit Magyarország Programot a magyar állam idén nyáron hirdette meg azzal a céllal, hogy – Budapest kivételével – az ország valamennyi járásában megszűnjenek az optikai hálózattal nem ellátott területek.

 Országos szinten nagyjából 600 ezer igényhely érintett, ahol jelenleg nem áll rendelkezésre korszerű, nagy kapacitású vezetékes infrastruktúra.

A program európai uniós társfinanszírozással valósul meg, a támogatások vissza nem térítendők, vagyis közvetlenül csökkentik a szolgáltatók beruházási terheit.

A Telekom az egyik legnagyobb nyertes

A mostani döntéssel lezárult a pályázat második szakasza is: ebben 53 járásról született határozat, így a két körben összesen 141 járásban hirdettek eredményt. A Magyar Telekom mindkét szakaszban sikeresen szerepelt:

  • 41 járásban valósíthat meg hálózatfejlesztést,
  • összesen több mint 118 ezer igényhelyet érintően,
  • 20,32 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A fejlesztések kivitelezésének határideje 2028 vége, vagyis a következő években jelentős hálózatépítési hullám várható a kisebb településeken és vidéki térségekben.

Gazdasági és versenypiaci jelentőség

A program nemcsak digitális felzárkóztatási szempontból fontos, hanem gazdasági értelemben is. A nagy sebességű internet elérése alapfeltétele a vállalkozások működésének, a távmunka terjedésének, valamint az állami és piaci digitális szolgáltatások használatának. A Magyar Telekom számára a támogatások lehetővé teszik, hogy alacsonyabb beruházási kockázat mellett bővítse hálózatát olyan térségekben is, ahol piaci alapon lassabban térülne meg egy ilyen fejlesztés, ez pedig hosszabb távon az előfizetői bázis és a szolgáltatási bevételek növekedését is támogathatja.

