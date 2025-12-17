Miért hiba halogatni a HR-struktúra felépítését cégalapításkor? A cégépítés egyik legfontosabb eleme, a legtöbb cégvezető mégis utólag kap csak észbe (X)

A kezdő vállalkozók gyakran alábecsülik a HR fontosságát — közölte a Jobinfo.

Sok magyar vállalkozás vezetője nem tudja, milyen fontos a jó HR-es / Forrás: Jobinfo.hu

A magyar mikrovállalkozások és induló cégek tipikusan túlélési üzemmódban működnek: az első bevétel megszerzése, az első ügyfél kiszolgálása és a napi problémák megoldása elviszi az energiát. Így a HR könnyen „nem sürgős” kategóriába kerül. Pedig már az első munkavállaló felvétele után megjelennek azok a jogi, pénzügyi és szervezeti felelősségek, amelyek figyelmen kívül hagyása később káoszhoz, fluktuációhoz vagy munkaügyi problémákhoz vezet. A HR hiánya miatt könnyen kialakulnak zavaros feladatkörök, bizonytalan döntési helyzetek, romló kommunikációs viszonyok vagy akár olyan hibák, amelyek fájdalmasan érintik a vállalkozás működését. A késlekedő cégvezetők gyakran csak akkor döbbennek rá a HR szerepére, amikor már tűzoltás zajlik.

A HR nem költség, hanem a növekedés motorja

A korai HR jelenléte azért értékes, mert már az elején strukturálttá teszi a működést. Sokkal jobb döntések születnek a toborzás során, hiszen nem pánikból vagy kényszerből kell embert felvenni, hanem tudatos feladatmeghatározás alapján. A kezdetektől átgondolt folyamatok látványosan javítják a produktivitást még akkor is, ha mindössze két-három fős a csapat. A megfelelően kidolgozott onboarding gyorsabban teszi termelékennyé az új belépőket, a tiszta elvárások és keretek pedig csökkentik a későbbi konfliktusokat és a fluktuációt. A magyar jogszabályi környezet ráadásul szigorú: a HR jelenléte nemcsak kényelmi szempont, hanem komoly jogi és pénzügyi védőháló, amely óvja a céget a hibáktól és a bírságoktól.

Az első munkatársak alakítják ki a cég jövőjét

Egy vállalkozás első néhány munkatársa határozza meg a cég DNS-ét. Ők formálják a tempót, a kommunikáció stílusát, a problémamegoldás módját és a jövőbeli vezetők magját. Ha a felvétel szervezettség nélkül, ösztönösen zajlik, könnyen becsúsznak olyan döntések, amelyek évekig hátráltatják a működést. Ha viszont a HR már ekkor jelen van, a szerepek pontosan körvonalazódnak, a kiválasztási folyamat objektív és átgondolt lesz, a bérezés átláthatóbbá válik, és a döntések kompetenciaalapon születnek.