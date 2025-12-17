Miért fordult szembe Ursula von der Leyennel Giorgia Meloni az orosz vagyon ügyében?

Olaszország támogatásának biztosítása lehetett a döntő Belgium számára, hogy elutasítsa az Európai Bizottságnak a befagyasztott orosz vagyon felhasználására irányuló terveit. Giorgia Meloni olasz kormányfő osztja belga kollégája, Bart De Wever aggodalmát az Euroclear-ügy jogi és pénzügyi kockázataival kapcsolatban, és a szavának a súlya több ok miatt is nagyobbat nyom most a latban, mint Rómáé általában.

Bart De Wever megszerezte Olaszország támogatását a befagyasztott orosz vagyon felhasználása ügyében / Fotó: AFP

Az Euroclear által kezelt orosz vagyon ügyében az olasz kormány mellett Málta, Bulgária, Magyarország, Szlovákia és Csehország is Belgium oldalára áll, ami megnehezíti, hogy az Európai Unió sorsdöntő csütörtöki csúcstalálkozóján Brüsszel keresztülerőszakolhassa a döntést annak elkobzásáról.

Nyomós érvet ad De Wever kezébe az a tény is, hogy Oroszország beperelte az EU-t, és akkora kártérítést követel, mint a lefoglalt vagyona. Beperelte az orosz jegybank is az Eurocleart, de Moszkvának több más eszköze is van arra, hogy visszavágjon, és ezekkel akár akkora, vagy nagyobb anyagi veszteséget okozhat az EU-nak, mint a befagyasztott vagyon értéke.

Meloni erősebb helyzetben van európai kollégáinál

A De Standaard című flamand nyelvű napilap értesülése szerint Meloni támogatása adta a nagy lendületet De Wevernek. Bár Olaszország „csak” az EU harmadik legnagyobb gazdasága, Meloni sokkal jobb helyzetben van, mint a többi nagy tagállam vezetője.

Emmanuel Macron francia elnök béna kacsa, aki az utolsó mandátumát tölti és hetedik miniszterelnökét fogyasztja. Ráadásul a Politico megbízható forrásokból származó értesülése szerint bár nyilvánosan támogatta a brüsszeli terveket, valójában semleges a kérdésben, és nem érdekli, hogy az EU az orosz milliárdokhoz nyúl-e vagy jóvátételi hitellel menti meg Ukrajnát a csődtől.

A kisebbségi kabinet élén lavírozó Pedro Sánchez spanyol kormányfővel ellentétben Meloni stabil kabinetet irányít, és attól sem kell félnie, mint Friedrich Merz német kancellárnak és Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek, hogy az ellenzék elsöpri a következő választásokon.