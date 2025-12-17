Miért fordult szembe Ursula von der Leyennel Giorgia Meloni az orosz vagyon ügyében?
Olaszország támogatásának biztosítása lehetett a döntő Belgium számára, hogy elutasítsa az Európai Bizottságnak a befagyasztott orosz vagyon felhasználására irányuló terveit. Giorgia Meloni olasz kormányfő osztja belga kollégája, Bart De Wever aggodalmát az Euroclear-ügy jogi és pénzügyi kockázataival kapcsolatban, és a szavának a súlya több ok miatt is nagyobbat nyom most a latban, mint Rómáé általában.
Az Euroclear által kezelt orosz vagyon ügyében az olasz kormány mellett Málta, Bulgária, Magyarország, Szlovákia és Csehország is Belgium oldalára áll, ami megnehezíti, hogy az Európai Unió sorsdöntő csütörtöki csúcstalálkozóján Brüsszel keresztülerőszakolhassa a döntést annak elkobzásáról.
Nyomós érvet ad De Wever kezébe az a tény is, hogy Oroszország beperelte az EU-t, és akkora kártérítést követel, mint a lefoglalt vagyona. Beperelte az orosz jegybank is az Eurocleart, de Moszkvának több más eszköze is van arra, hogy visszavágjon, és ezekkel akár akkora, vagy nagyobb anyagi veszteséget okozhat az EU-nak, mint a befagyasztott vagyon értéke.
Meloni erősebb helyzetben van európai kollégáinál
A De Standaard című flamand nyelvű napilap értesülése szerint Meloni támogatása adta a nagy lendületet De Wevernek. Bár Olaszország „csak” az EU harmadik legnagyobb gazdasága, Meloni sokkal jobb helyzetben van, mint a többi nagy tagállam vezetője.
Emmanuel Macron francia elnök béna kacsa, aki az utolsó mandátumát tölti és hetedik miniszterelnökét fogyasztja. Ráadásul a Politico megbízható forrásokból származó értesülése szerint bár nyilvánosan támogatta a brüsszeli terveket, valójában semleges a kérdésben, és nem érdekli, hogy az EU az orosz milliárdokhoz nyúl-e vagy jóvátételi hitellel menti meg Ukrajnát a csődtől.
A kisebbségi kabinet élén lavírozó Pedro Sánchez spanyol kormányfővel ellentétben Meloni stabil kabinetet irányít, és attól sem kell félnie, mint Friedrich Merz német kancellárnak és Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek, hogy az ellenzék elsöpri a következő választásokon.
A flamand lap szerint
sokat nyom a latban az is, hogy Meloni szoros kapcsolatot ápol Donald Trumppal,
ő valószínűleg az egyetlen európai vezető, akire az amerikai elnök eddig még semmi rosszat nem mondott.
Egyeztethettek a befagyasztott orosz vagyon sorsáról is
Meloni az elmúlt hónapokban szoros kapcsolatot épített ki De Weverrel is. Minden európai csúcstalálkozó előtt tucatnyi kollégájukkal közösen egyeztetnek az illegális migrációval kapcsolatos szigorúbb megközelítésről.
Pártjuk, az Új Flamand Szövetség (N-VA) és az Olaszország Fivérei ugyanabban a frakcióban, az Európai Konzervatívok és Reformisták csoportjában vannak az Európai Parlamentben.
A két politikus számos alkalommal találkozott az elmúlt hetekben, amelyeken valószínűleg szóba kerültek az Ukrajnának nyújtandó kölcsönnel kapcsolatos lehetséges kockázatok is.
Rómának nem hiányzik újabb milliárdos teher
De Wever végleges garanciákat akar arra vonatkozóan, hogy a többi uniós tagállam gazdasági erejétől függően osztozik Belgium kockázataiban
Olaszország azonban vonakodik több milliárd eurót kifizetni egy ilyen forgatókönyv esetén, mondja a lapnak Lorenzo Castellani politológus, aki a római Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) magánegyetemen oktatója.
Meloni kormányzása alatt Olaszország szigorú költségvetési fegyelmet tartott fenn. „A kormánya három éve próbálja egyensúlyba hozni a költségvetést” – emlékeztetett Castellani.
Meloni tehát nem akar újabb súlyos terhet vállalni, különösen egy olyan időszakban, amikor Donald Trump már most is arra számít, hogy Olaszország jelentősen növeli a védelmi kiadásokat
– tette hozzá.
Olaszországé a második legnagyobb adósság az EU-ban
Az elmúlt években ráadásul az erőfeszítések ellenére nő az olasz államadósság, amely az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint az első negyedévben elérte a GDP 137,9 százalékát, ami a második legmagasabb az EU-ban Görögország (152,5 százalék) mögött. Olaszországot
- Franciaország (114,1 százalék)
- Belgium (106,8 százalék)
- és Spanyolország (103,5 százalék)
követi.
A költségvetési hiány azonban a fegyelemnek köszönhetően a tervek szerint már az idén elérheti az EU által előírt, a GDP három százalékában megszabott plafont.
Ez a fordulat a vártnál gyorsabb
kilábalást jelentene az EU túlzottdeficit-eljárásából,
mely évek óta nyomás alatt tartja az ország gazdaságpolitikáját. Így Olaszország kikerülhetne az EU „szégyenlistájáról”.
Róma számára már az előrelépés, hogy többé nem Olaszországban, hanem Franciaország az eurózóna robbanáspontja, amelyet a tartós politikai válság pénzügyi káoszba taszított.
Meloni kezében van az adu: a Trump-kártya
Ami a Meloni és Trump közötti kapcsolatot illeti, Castellani szerint „Európa többi része néha alábecsüli, milyen erős a köztük lévő kötelék”. „Meloni egyetért Trumppal abban, hogy Európának nincsenek meg a megfelelő eszközei ahhoz, hogy békét kényszerítsen ki Ukrajnában. És egy új, az orosz eszközök felhasználásával Ukrajnának nyújtott megahitel akadályozhatja Trump béketervét” – emlékeztetett.
Meloni fenntartásai az Euroclear kérdésében azonban nem jelentik azt, hogy Olaszország megkérdőjelezi Ukrajna támogatását, mert az olasz kormány évek óta rendíthetetlen ebben a kérdésben.
A háborús fáradtság azonban egyre nő Olaszországban.
A koalíciós partnert, a Ligát irányító Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes pedig soha nem rejtette véka alá oroszbarát álláspontját. A pártja ezért nem bólint rá minden Kijevnek szóló kezdeményezésre.
„Egyre több olasz vállalat is vágyik a békére” – mondja Castellani. Akárcsak a franciák, ők is vissza akarnak térni Oroszországba, a luxuscikkek egyik fő piacára.