Eldőlt: be kell avatkoznia az államnak, különben nem lesz fizetésemelés 2026-tól: új részletek derültek ki a minimálbérről és a garantált bérminimumról

Miután azt már korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Czomba Sándor is elismerte, hogy nem tartható a hosszú távú bérmegállapodás keretében elhatározott, a következő évre tervezett 13 százalékos minimálbér-emelés, elég nagy a szakadék a munkavállalói és a munkáltatói oldal álláspontja között.

A szakszervezetek 12 százalékos minimálbér-emelésre tettek javaslatot a következő évre vonatkozólag, azonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a munkáltatói oldal csak 8-9 százalékos emelésben gondolkodik. A tárcavezető az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy bár továbbra is zajlanak a tárgyalások, úgy néz ki, hogy állami beavatkozás nélkül nem lesz megállapodás.

Ezért kell újratárgyalni a minimálbér-emelést

Bár tavaly három évre született bérmegállapodás, mely az idei évre 9, jövőre 13, 2027-re pedig 14 százalékos minimálbér-emelést irányozott elő, a gazdasági helyzet alakulása miatt ezt újra kell tárgyalni . Az idei évre például a kormány 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, ám ehelyett várhatóan az infláció 4,7 százalék, a GDP-növekedés pedig 0,6 százalék lehet, ami összességében több mint 1 százalékos eltérést takar.

Ez tehát azt jelenti, hogy várhatóan a kormány ismét aktív szerepet vállal a minimálbér-tárgyalásokon, melyek a tárcavezető szerint azért akadtak el, mert a felek álláspontja túl messze van egymástól.

A kormány adócsökkentéssel segíthet kompromisszumot találni

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy kompromisszumos megállapodás, ezért csak olyan döntést rögzítenek rendeletben, amelyet mind a két fél elfogad. Ugyanis az alapelv az, hogy a bérmegállapodásról a munkáltatók és a munkavállalók megegyezése dönt, ez így volt a múltban és így lesz a jövőben is.

A kormány sosem ír elő olyan számot, amely nem közös megegyezésen alapul.

– fogalmazott Nagy Márton, aki azt is elárulta, hogy a kormány egy komplex vállalati adócsökkentést készít elő, amelynek a legfontosabb eleme a szociális hozzájárulás mérséklése. Azonban emellett terítéken van az áfa alanyi adómentességének emelése és a kiva feltételeinek a javítása is.