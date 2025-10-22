Elismerte Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, hogy irreális a 13 százalékos minimálbér-emelés jövőre. Az államtitkár az M1-nek nyilatkozva azt is közölte, hogy még várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de már látszik, attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval, el kell térniük.

Államtitkár: irreális a 13 százalékos minimálbér-emelés / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Minimálbér-emelés: folynak a tárgyalások

Czomba Sándor szerint bár nagyon szeretnék, ha a minimálbér 13 százalékkal emelkedne 2026-ban, egy túlságosan nagymértékű növeléssel, amely mögött nincs gazdasági teljesítmény, munkahelyeket kockáztatnának.

Folynak a tárgyalások, ezek nagyjából ott tartanak, hogy a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, a munkavállalói oldal 10-12 százalékos keresetnövekedésben gondolkodik

– árulta el az államtitkár, majd hozzátette, bízik benne, „a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog”, ám „kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, amely mindkét félnek megfelel”.

Szinte biztos, hogy újra kell tárgyalni a tavalyi bérmegállapodást

Korábbi cikkünkben is részletesen foglalkoztunk a minimálbér-tárgyalások állásával, amelyek kimenetele nagyban függ a harmadik negyedéves GDP-adatoktól, amelyeket október 30-án közöl a KSH. Ugyanakkor szinte biztos, hogy újra kell tárgyalni a tavalyi bérmegállapodást, amelynek értelmében:

2025-ben 9,

2026-ban 13,

2027-ben 14 százalékkal emelkedik a minimálbér,

miközben a garantált bérminimumról évente döntenek.

A béralku azonban tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha az egyes gazdasági mutatók (GDP, bruttó átlagkereset, infláció) összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjainak újra tárgyalniuk kell a minimálbérről. Márpedig ez a helyzet áll fenn most: a kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is.

Ehhez képest idén 4,7 százalékos infláció és 0,6 százalékos GDP-növekedés várható, ami összességében több mint 1 százalékos eltérést takar.

„Egyelőre azt látjuk, hogy lesz kötelező tárgyalás, az első két negyedév adata alapján az eltérés 1,4 százalékos” – mondta a Világgazdaságnak korábban Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, aki hozzátette, hogy ha a vállalkozók megkapják a kormánytól a segítséget adócsökkentés és egyéb adókönnyítések formájában, abban az esetben a szakszervezetek nem látják indokoltnak, hogy eltérjenek az eredeti pályától. Azaz szeretnék fenntartani a 13 százalékos minimálbér-emelést, és mellette egy két számjegyű garantált bérminimum-emelést.