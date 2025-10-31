Deviza
Örülhetnek a cégek – hamarabb lekerülhetnek a NAV-listáról, csak fizetniük kell

Ha egy vállalkozás nem jelenti be az alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.
Andor Attila
2025.10.31, 08:45
Frissítve: 2025.10.31, 09:04

Júliustól él az a könnyítés, amelynek alapján évente egyszer – a közzétételt kiváltó bírság megfizetésével – kérhető a törlés a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájáról. A vállalkozásoknak most is segít a NAV: mától elérhető a honlapján a kedvező változás részletszabályait közérthetően összefoglaló tájékoztató.

NAV
Könnyebben lekerülhetnek a cégek a NAV-listáról / Fotó: Székelyhidi Balázs

Bevált az újfajta könnyítés: júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról. 

A munkavállalók be nem jelentésének szankcionálását a NAV kiemelten kezeli,

tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalói jogokat is. A szabályszegők sokat kockáztatnak: akár kétmillió forintos bírságot, az üzletzárást és kizárást a kedvezményes adózási módokból. Mindezeken túl a bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok onnan csak két év elteltével kerülhetnek le. 

Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon, a részvételi lehetőséget ugyanis az államháztartási jogszabályok jellemzően kizárják.

Ezért sokak számára kedvező lehet a nemrég bevezetett újítás, amely jogbiztonsági szempontból is fontos. A feltételeket teljesítő cégek 2025. július 5-től már nemcsak a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság vezette listájáról kerülhetnek le, hanem a NAV vezette listákról is. Az új szabályozás szerint a NAV évente legfeljebb egyszer benyújtott kérelem alapján törölheti az adatokat. Ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, és befizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, amely az eredeti mulasztási bírság tízszerese, akkor automatikusan lekerül a listáról.

A NAV továbbra is következetesen fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető, sokak számára hasznos tájékoztató már elérhető a NAV honlapján.

