Még van remény: telítődnek a szállások az őszi szünetre, de akadnak utolsó helyek

Az őszi utazások továbbra is kiemelten népszerűek: a hosszú hétvége és az őszi szünet idején szinte minden magyar régió felélénkül. Nem csak a szállásfoglalások erősödnek, megnő a SZÉP-kártya szerepe is. Az adatok alapján a magyarok legszívesebben Budapestet, Egert és Gyulát választják a következő hosszú hétvége helyszínéül.

A legnépszerűbb városokban már fogynak a szabad szálláshelyek / Fotó: Shutterstock

Az idei őszi szünetet is sokan pihenéssel töltik valamelyik belföldi szálláshelyen

Bár az őszi szünetre vonatkozó foglalások üteme már nyári szintet idéz, még mindig akadnak szabad helyek, főként kevésbé felkapott térségekben és kisebb városokban. A trendek szerint nő az érdeklődés a csendesebb, természetközeli pihenőhelyek iránt, miközben a nagyobb fürdővárosok és a Balaton környéke továbbra is a toplistán szerepelnek – írja az Origo.

A legkeresettebb térségek közé tartozik Észak-Magyarország, ahová az összes belföldi foglalás mintegy egyötöde irányul, ezt követi a Balaton környéke, Budapest és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl. Az Origo utánanézett annak, akad-e még szálláshely és ha igen, mennyibe kerül az őszi szünetre a legnépszerűbb települések vendégházaiban, hoteljeiben.