Budapesti békecsúcs: közös tizenkét pontos javaslattal készül az EU és Ukrajna - itt vannak a részletek
Európai országok Ukrajnával együtt dolgoznak egy 12 pontos javaslaton, amelynek célja, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén véget vessen az orosz–ukrán háborúnak a budapesti békecsúcson – értesült a Bloomberg.
A tervek szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által vezetett béketanács felügyelné a javasolt terv végrehajtását – közölték az ügyet ismerő források.
A tervezett feltételek
Miután Oroszország is beleegyezik a tűzszünetbe Ukrajnával együtt, és mindkét fél elkötelezi magát a területi előrenyomulások leállítása mellett, a tervezet előirányozza
- az elhurcolt gyerekek visszaszolgáltatását Ukrajnának,
- valamint a hadifoglyok cseréjét.
- Ukrajna biztonsági garanciákat,
- háborús újjáépítési forrásokat és
- gyorsított csatlakozási folyamatot kapna az Európai Unióhoz.
A szankciókat fokozatosan feloldanák Oroszággal szemben, de a mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott központi banki tartalékot csak akkor kapná vissza Moszkva, ha beleegyezik abba, hogy hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez. A korlátozások automatikusan visszaállnának, ha Oroszország ismét megtámadná szomszédját.
Moszkva és Kijev tárgyalásokat kezdene a megszállt területek irányításáról, de sem Európa, sem Ukrajna nem ismerné el jogilag ezeket az orosz fennhatóság alá tartozó területeket
– közölték a források.
Oroszország eddig elutasította a harcok befejezésére irányuló felhívásokat a jelenlegi vonalak mentén. A terv részleteit még véglegesítik, és változhatnak is – figyelmeztettek a hírügynökség forrásai. A javaslathoz Washington jóváhagyása is szükséges, és európai tisztviselők a héten az Egyesült Államokba utazhatnak.
Trumpnak elege van – irány a budapesti békecsúcs
A javaslat visszhangozza Trump múlt heti felhívását, miszerint a konfliktust azonnal be kell fagyasztani a jelenlegi frontvonalakon, mielőtt megkezdődnének a tárgyalások. Trump a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott Fehér Házi találkozója után azt mondta, hogy Oroszországnak és Ukrajnának „ott kell megállnia, ahol most van”.
Elég vér folyt már; a háború és a bátorság rajzolta meg a határokat
– írta a Truth Socialen.
A légierő gépén újságíróknak nyilatkozva Trump megismételte álláspontját, mondván, hogy „mindkét félnek most azonnal meg kell állnia a frontvonalakon, haza kell menni, abba kell hagyni a gyilkolást, és ennek vége kell hogy legyen”, hozzátéve, hogy a területi kérdéseket később is lehet rendezni.
Csütörtökön újabb uniós tárgyalások a szankciókról
Az Európai Unió vezetői csütörtökön Brüsszelben tárgyalnak újabb, a Kremlt célzó szankciókról, valamint az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról, amelyhez befagyasztott orosz központi banki eszközöket használnának fel. Ukrajna szövetségesei nem látnak jelet arra, hogy Putyin feladná maximalista követeléseit – mondta egy magas rangú európai tisztviselő. Egyedül Trump viselkedésében látnak változást, aki korábban a Moszkvára nehezedő nyomás fokozását támogatta, most viszont – Putyinnal folytatott beszélgetése után – ismét visszalépett ettől az állásponttól.