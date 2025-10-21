Döntött az Európai Parlament az új uniós jogosítványról: 65 év felett nagy szigorítás lesz, életbe lép a kétéves próbaidő – itt van az összes szabály

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta a jogosítványok uniós szabályozásának reformját, amely új előírásokat vezetne be a kezdő vezetőkre, a digitális jogosítványra és a vezetéstől való eltiltásra a közlekedésbiztonság javítása érdekében – jelentette az MTI tudósítója Strasbourgból.

Európai Parlament: döntöttek az új uniós jogosítványról / Fotó: Anadolu via AFP

Az uniós parlament tájékoztatása szerint a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok aktualizálásának célja, hogy javuljon a közúti közlekedés biztonsága, és csökkenjen az Európai Unió közútjain évente közel húszezer halálesettel járó balesetek száma.

A jogosítványszerzés érdekében tett járművezetői vizsgában a követelmények nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a kockázatokra, különösen

a gyalogosokkal,

a gyermekekkel,

a kerékpárosokkal

és más veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban.

Az uniós jogosítvány reformja sok új szabályt tartalmaz.

A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne. A tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, ha a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják. A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lenne. A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát. Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal vagy más, nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki. Az uniós szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak majd, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát. Emellett a 17 évesek is kaphatnak B kategóriás járművezetői engedélyt, de 18 éves korukig egy tapasztalt járművezető kíséretében kell vezetniük. A hivatásos gépjárművezetők hiányának enyhítésére az új szabályok lehetővé teszik a tehergépjármű-vezetői engedély (C kategória) megszerzését 18 éves korban, valamint az autóbuszvezetői engedély (D kategória) 21 éves korban történő megszerzését, feltéve, hogy a kérelmezők rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Máskülönben e járművek vezetéséhez be kell tölteni a 21., illetve a 24. életévet.

Az új szabályok célja, hogy

a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban.

A járművezetőknek azonban továbbra is joguk lesz fizikai, kártyaalapú jogosítványt kérni, amelyet indokolatlan késedelem nélkül és főszabály szerint három héten belül ki kell állítani számukra.