Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.46 +0.37% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.46 +0.37% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.41 -0.08% PLN/HUF91.84 -0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
európai parlament
jogosítvány
Európai Unió
vezetői engedély

Döntött az Európai Parlament az új uniós jogosítványról: 65 év felett nagy szigorítás lesz, életbe lép a kétéves próbaidő – itt van az összes szabály

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban. Az Európai Parlament most irányt szabott az uniós jogosítványok reformjának.
Hecker Flórián
2025.10.21, 20:05
Frissítve: 2025.10.21, 20:26

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta a jogosítványok uniós szabályozásának reformját, amely új előírásokat vezetne be a kezdő vezetőkre, a digitális jogosítványra és a vezetéstől való eltiltásra a közlekedésbiztonság javítása érdekében – jelentette az MTI tudósítója Strasbourgból.

Európai Parlament, jogosítvány
Európai Parlament: döntöttek az új uniós jogosítványról / Fotó: Anadolu via AFP

Az uniós parlament tájékoztatása szerint a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályok aktualizálásának célja, hogy javuljon a közúti közlekedés biztonsága, és csökkenjen az Európai Unió közútjain évente közel húszezer halálesettel járó balesetek száma.

A jogosítványszerzés érdekében tett járművezetői vizsgában a követelmények nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a kockázatokra, különösen

  • a gyalogosokkal,
  • a gyermekekkel,
  • a kerékpárosokkal

és más veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban.

Európai Parlament: döntöttek az új uniós jogosítványról

Az uniós jogosítvány reformja sok új szabályt tartalmaz.

  1. A motorkerékpárok és a gépjárművek esetében a vezetői engedélyek érvényessége 15 év lenne. A tagállamok lehetőséget kapnának az érvényesség időtartamának 10 évre csökkentésére, ha a vezetői engedélyt személyazonosító igazolványként is használják.
  2. A tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozó vezetői engedélyek érvényességi ideje 5 év lenne.
  3. A 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében a tagállamok csökkenthetik az engedélyek érvényességi idejét annak érdekében, hogy növeljék az orvosi ellenőrzések vagy az ismeretek frissítésére szolgáló tanfolyamok gyakoriságát.
  4. Az első járművezetői engedély megszerzése vagy megújítása előtt a kérelmezőknek a látásukat, valamint szív- és érrendszeri állapotukat felmérő orvosi ellenőrzésen kell átesniük. Az uniós országok dönthetnek úgy, hogy a személygépkocsik vagy motorkerékpárok vezetői számára az orvosi vizsgálatot önértékelési formanyomtatvánnyal vagy más, nemzeti szinten kidolgozott rendszerekkel váltják ki.
  5. Az uniós szabályozás legalább kétéves próbaidőt határoz meg a kezdő járművezetők számára. Ebben az időszakban rájuk szigorúbb szabályok is vonatkoznak majd, például komolyabb szankciókkal jár, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek volán mögé, vagy elmulasztják a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatát.
  6. Emellett a 17 évesek is kaphatnak B kategóriás járművezetői engedélyt, de 18 éves korukig egy tapasztalt járművezető kíséretében kell vezetniük.
  7. A hivatásos gépjárművezetők hiányának enyhítésére az új szabályok lehetővé teszik a tehergépjármű-vezetői engedély (C kategória) megszerzését 18 éves korban, valamint az autóbuszvezetői engedély (D kategória) 21 éves korban történő megszerzését, feltéve, hogy a kérelmezők rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Máskülönben e járművek vezetéséhez be kell tölteni a 21., illetve a 24. életévet.

Az új szabályok célja, hogy

a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban.

A járművezetőknek azonban továbbra is joguk lesz fizikai, kártyaalapú jogosítványt kérni, amelyet indokolatlan késedelem nélkül és főszabály szerint három héten belül ki kell állítani számukra.

A büntetések határon átnyúló végrehajtása, és ezáltal a külföldi tartózkodás alatti gondatlan vezetés visszaszorítása érdekében a járművezetői engedély visszavonását, felfüggesztését vagy érvényességének korlátozását ezentúl továbbítják majd a kiállító uniós országnak.

A nemzeti hatóságoknak a jövőben indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatniuk kell egymást a legsúlyosabb közlekedési szabálysértésekkel, többek között az ittas vagy kábítószer hatása alatt történő járművezetéssel, a halálos kimenetelű közlekedési balesettel vagy a járművezetéstől való, a sebességhatár nagymértékű túllépésével összefüggő eltiltás eseteiről.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tehát támogatták a jogosítványok uniós szabályozásának reformját, az azonban továbbra is kérdés, hogy mindez mikor jelenhet meg a tagállamok gyakorlatában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu