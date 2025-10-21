A nagy AI-sztori: Szabályozni kell az algoritmust, mielőtt az szabályoz minket

A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak a technológiát, hanem a közbeszédet, a kultúrát és a jogot is formálja. „Az MI nem pusztán eszköz, hanem hatalmi tényező” – fogalmazott Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke A nagy AI-sztori legújabb epizódjában. A beszélgetésben Aczél Petra kommunikációkutatóval, a Széchenyi István Egyetem professzorával együtt arról beszéltek, miként lehet szabályozni a mesterséges intelligenciát úgy, hogy az ne korlátozza, hanem védje az emberi döntéshozatalt és kulturális önazonosságot.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Koltay András szerint a legnagyobb kihívás, hogy az algoritmusok ma már láthatatlan döntéshozóként vannak jelen az életünkben. „Nem mindig tudjuk, miért látunk egy hírt, egy hirdetést vagy egy videót – de az algoritmus mindig tudja, mit akar elérni velünk” – mondta. Ez a jelenség szerinte nem pusztán technológiai, hanem kulturális és demokratikus kérdés is: hogyan maradhat meg az ember autonómiája a digitális térben, ahol a tartalmat mesterséges logikák válogatják. Aczél Petra ehhez hozzátette:

Az MI korában újra kell értelmeznünk a közösségi felelősséget. Nem elég az etikai kódex – közös gondolkodás kell arról, mit jelent embernek maradni egy algoritmusvezérelt világban.

A beszélgetés egyik központi témája az volt, hogyan alakítják át a deepfake-technológiák a médiát és a politikai kommunikációt. Koltay András szerint ezek a mesterséges tartalmak „a megtévesztés iparágává” váltak: „A deepfake nemcsak manipulál, hanem bizalmat rombol. A veszély nem az, hogy elhiszünk valamit, ami hamis, hanem hogy már semmit sem hiszünk el.”

A hatósági elnök szerint a szabályozásnak kettős célt kell szolgálnia: megőrizni a szólásszabadságot, de közben megfékezni a hamis valóság tömeges gyártását. Ez azonban nem jogi trükk kérdése – „a társadalom érettsége és a médiaértés szintje” dönti el, mennyire tudjuk kezelni a manipulált tartalmak világát.

Alakulóban van az Európai Unió AI Actje, de ez még nem garancia az átfogó szabályozásra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az MI-törvény határai

Az Európai Unió AI Actje mérföldkő lehet a szabályozásban, de Koltay András szerint az igazi kérdés nem az, mit ír elő a jogszabály, hanem hogy ki és hogyan fogja betartatni. „A mesterséges intelligencia globális, a törvények viszont nem azok. A nemzeti szuverenitás és a nemzetközi tech óriások érdekei itt feszülnek egymásnak.” Aczél Petra ezt kulturális oldalról közelítette meg: „A szabályozás nemcsak jogi, hanem identitáskérdés is – a mesterséges intelligencia a kultúra tükre, és ha nem figyelünk, eltorzíthatja azt.”