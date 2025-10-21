Hivatalos: új tulajdonosa lesz a nagy magyarországi gyárnak, de addig folyamatosan küldik el az embereket – kiállt a nyilvánosság elé az alpolgármester

Bár az eddigi ütemnél lassabban, de az év végéig folytatódnak az elbocsátások a makói Continental gyárban – jelentette be Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere hétfőn Facebook-oldalán, miután egyeztetett az autóipari beszállító képviselőivel. Arról is szó esett, hogy az üzemnek új tulajdonosa lehet, ám a gumigyártó azt nem árulta el, kivel tárgyal a gyár eladásáról.

A Continetnal vezetőivel egyeztetett Czirbus Gábor makói alpolgármester / Fotó: Kovács Erika / Délmagyar

Nagyon sok embert küldött el a Continental

Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere és a Fidesz 4-es választókerületi elnöke által kezdeményezett beszélgetésen kiderült, hogy a német vállalat nagyon sok munkavállalót bocsátott el, zömében közös megegyezéssel, és december 31-ig még további leépítések is várhatók, ám már az eddiginél kisebb ütemben. Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester (a Fidesz 4-es választókerületi elnöke) hétfőn

beszéltek a Continental makói vezetésével a tulajdonosváltásról is, ami a gyár dolgozói között már egy ideje beszédtéma.

A politikus szerint lesz tulajdonosváltás is, erről ugyanis már folynak az egyeztetések, de a cégvezetés nem árult el további részleteket. Arról ugyanakkor a makói politikusok és az autóipari beszállító megállapodtak, hogy a városvezetés segít a munkavállalók kérdésének a megoldásában a Continentalnak, hiszen szeretne minél több elbocsátott dolgozónak segíteni az elhelyezkedésben.

Czirbus Gábor azt is elmondta a Délmagyar beszámolója szerint, hogy szerdán egyeztet a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatallal is a makói munkavállalók érdekében.

Orosházán is elkelhet a gyár, megnőtt az érdeklődés a Guardian üzeme iránt

Remélhetőleg ha új tulajdonba kerül a makói üzem, akkor már nem az elbocsátások kérdése, hanem a toborzás lesz a középpontban, és újjászülethet a makói gyár. A közelmúltban a 2022-ben leállított orosházi síküveggyár iránt is megnőtt a befektetői érdeklődés, ami a Guardian tulajdonában van. Ott a térség országgyűlési képviselője, Erdős Norbert szerint

a telephely kiépítettsége, energiaellátása és logisztikai elhelyezkedése miatt lehet a gyár érdekes az ipari befektetők számára.

Az orosházi üzemet 24 millió euróért kínálják eladásra, vagyis 9,57 milliárd forintért. A Dél-Alföldön az elmúlt években a Vulcan Shield Global és az Airbus beruházásai több ezer munkahelyet hoztak létre, és Orosházán is hasonló méretű projekt előkészítése zajlik. Remélhetőleg mindezeknek a beruházásoknak a hatása a térség újjászületését hozza magával, a makói gumigyár például új tulajdonossal akár a szegedi BYD-beruházásból is profitálhat.