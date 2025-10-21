Kiderült, összecsap-e Zelenszkij Orbán Viktorral október 23-án az EU-csúcson: Robert Fico készen áll

Az október 23-i brüsszeli EU-csúcson a figyelem középpontjában Ukrajna és Magyarország kapcsolata állt, a nemzeti ünnep miatt azonban Orbán Viktor miniszterelnök tervek szerint nem fog tudni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozni.

A brüsszeli EU-csúcson a magyar miniszterelnök a nemzeti ünnep miatt nem vesz részt az Ukrajnát érintő vitákon, így a személyes találkozás Zelenszkijjel valószínűleg elmarad / Fotó: AFP

Orbán nem vesz részt az Ukrajnát érintő napirendi pontok tárgyalásán, mivel a nemzeti ünnep és a Békemenet prioritást élvez, csak az eseményt követően fog Budapestről Brüsszelbe utazik. Mint azt korábban is megírtuk, hazánk szavazati jogát átmenetileg Robert Fico szlovák miniszterelnök fogja gyakorolni.

Eközben Zelenszkij csak az ülés első részében vesz részt, amely kifejezetten az ukrán kérdésekkel foglalkozik, de a csúcs további részén már nem lesz jelen.

Az Európai Tanács az EuroIntegration értesülései alapján várhatóan megerősíti az EU 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatási terveit Ukrajna számára, részben az orosz pénzmosásból származó eszközök felhasználásával.

Ez a helyzet újabb jele annak, hogy a két ország közötti kapcsolatok továbbra is feszült diplomáciai légkört tükröznek az európai színtéren.

Brüsszeli EU-csúcs a nemzeti ünnepen

Orbán Viktor miniszterelnök korábban elárulta, hogy többször is megkérte Brüsszelt az uniós csúcs időpontjának megváltoztatására, mivel az október 23-ra esik. A felvetést azonban figyelmen kívül hagyták, így a hazai programok miatt nem tud majd jelen lenni a kezdeti tárgyalásokon.

Fico és Orbán együttműködése azonban így tovább erősödik, és befolyást is jelent az uniós döntéshozatalban, különösen az Ukrajnát érintő ügyekben.