Letartóztattak két ukránt a román kommandósok gyújtogatás miatt: brutális pusztításra készültek – az utolsó pillanatban hatástalanították a szerkezetet
Előzetes letartóztatásba helyeztek két, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szerint az orosz titkosszolgálatok megbízásából szabotázsakcióra készülő ukrán állampolgárt Romániában, akik egy nemzetközi csomagküldő szolgálat bukaresti központját akarták felgyújtani – közölték kedden a román hatóságok.
Az orosz titkosszolgálat megbízásából vették célba az ukrán céget
Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök is beszámolt az orosz titkosszolgálattal összefüggő romániai letartóztatásról. A két gyanúsított a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közleménye szerint október 15-én házi készítésű gyújtószerkezetet helyezett el a csomagküldő cég székhelyén, amely egy lakóház földszintjén található. Ha sikerrel járnak,
a tűz könnyen átterjedt volna a környező épületekre, sok ember életét és anyagi javait sodorva ezáltal veszélybe.
Az SRI tűzszerészei hatástalanították a gyújtószerkezetet, míg a gyanúsítottakat elfogták a rendőrség kommandósai. Később a bukaresti fellebbviteli bíróság az előzetes letartóztatásukat is elrendelte 30 napra. Diverziós bűncselekmények kísérletéért indult ellenük bűnvádi eljárás.
Nemcsak Romániában aktívak az orosz szolgálatok
A Lengyelország irányából az orosz titkosszolgálat megbízásából érkezett gyanúsítottak a Nova Post bukaresti irodáját akarták megsemmisíteni egy távirányítási gyújtószerkezettel az SRI közleménye szerint. Az SRI-nek speciális műszaki felszerelése segítségével sikerült beazonosítania és idejében hatástalanítania a gyújtószerkezetet tartalmazó csomagot.
A gyanúsítottak egy európai országokban működő, kiterjedt szabotőrhálózat tagjai voltak, melyet az orosz titkosszolgálatok irányítottak, és melyek
mindenütt azonos módszerrel támadják a legnagyobb ukrán csomagküldő szolgálat infrastruktúráját.
Közleményében az SRI köszönetet mondott külföldi partnerszervezeteinek a román állampolgárok biztonságának védelméhez nyújtott támogatásért.
A román büntető törvénykönyv a nemzetbiztonság elleni bűncselekmények sorában 10–20 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja a diverziós cselekményeket, amelyeket az követ el, aki gyújtogatással, robbantással vagy bármilyen más módon ipari létesítményeket, járműveket, kommunikációs berendezéseket, épületeket, mezőgazdasági vagy ipari termékeket, más javakat részben vagy egészben megsemmisít, használhatatlanná tesz.
