Fülükre tapasztott telefonnal járnak-kelnek az ingatlanközvetítők – ezt tette az Otthon Start

Az Otthon Start program első hónapjának mérlege igen meggyőző: a szeptemberi indulás óta eltelt néhány hétben több tízezer, a fix 3 százalékos hitelre beadott igénylés érkezett a hazai pénzintézetekhez, miközben tavaly szeptemberhez képest nagyot nőtt az érdeklődés a hirdetések alapján az eladó ingatlanokra a legnagyobb közvetítőknél – írja az Origo. Egyes korábbi vélekedések arról szóltak, hogy a program túl azon, hogy rontja a vevők alkupozícióit, jelentős mértékben megdrágítja az ingatlanokat, illetve hamar elfogynak a piacról azok a lakások és házak, melyek megszerezhetők a fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitellel. Az első hónap adatai alapján valóban úgy tűnik, hogy a vevőknek kevesebb mozgásterük maradt az alkura. Azt ugyanakkor nem támasztják alá az adatok, hogy a piac „kifogyott” a használt, illetve a még el nem adott új építésű, a program feltételeinek megfelelő lakásból.

Az Otthon Start programot népszerűsítő köztéri hirdetés Budapesten

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Folyamatos a telefoncsörgés az Otthon Start program miatt

Az Otthon Start program indulása az albérletpiacra is jelentős hatást gyakorolt, erről a Világgazdaságon ide kattintva olvashat. Az Origo cikkében a piaci tendenciák közül az ingatlanhirdetések számának növekedésére fókuszál az Ingatlan.com szeptember havi hirdetési mérlege alapján. A portál adatai szerint szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől, ám tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet. Az Origo kommentárja szerint

az idei augusztus-szeptember közötti csökkenésre magyarázattal szolgálhat, hogy sokan az Otthon Start program vélt drágító hatása miatt előre hozták tervezett ingatlanvásárlásukat.

Az érdeklődések persze nem okvetlen otthon startos ingatlanra vonatkoznak, de az értékhatári korlát kapcsán kijelenthető, hogy főként ilyenek miatt veszik elő a telefont az emberek, főként a Budapesten kívüli településeken. Budapesten 30 százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, míg a kereslet Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább tavaly szeptemberhez képest, mégpedig 65, 62 és 55 százalékkal.

