Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

Hosszú távon is áttereli a szeptemberben indult Otthon Start program által kínált 3 százalékos hitel az embereket az albérletről a lakáspiacra, ráadásul az albérletpiac több pontján visszaigazolódik ez a várakozás – mondta a Világgazdaságnak az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László rámutatott: adásvételi oldalról megközelítve a bejelentés után mindazok, akik az elmúlt években, évtizedekben kiszorultak a lakáspiacról, már a kormány életre hívott otthonteremtési támogatás elindulása előtt „kiélesítették magukat a lehetőségre, nagyon várták, kinézték az ingatlant, letárgyalták és többnyire le is foglalózták azt”.
„Augusztus vége, szeptember eleje volt a csúcspont, ekkorra már dupla akkora érdeklődést mértünk az Ingatlan.com-nál, mint a bejelentés előtti héten, viszont a keresleti csúcstól szeptemberben már 6 százalékkal mérséklődött a telefonos érdeklődés, ugyanakkor ez még mindig több mint 40-43 százalékkal magasabb éves összehasonlításban” – mutatott rá a szakértő kérdésünkre. – Ezt lovagolták meg az eladók, jóval több hirdetést adtak fel, mint augusztusban, és 29 százalékkal többet az előző év azonos időszakát nézve: a lakáspiaci kereslet egyértelműen beindította mind a keresleti, mind a kínálati oldalt.
Úgy folytatta, az albérletpiacon az látszik, hogy a szezont (amikor leginkább növekszik az albérlői kereslet – a szerk.) egy az egyben lefedte az Otthon Start program várakozási időszaka, a szeptember előtti felfokozott hangulat a kiadókat és az albérletbe költözőket is érintette – azokat a fiatalokat, akik frissen kerültek be az egyetemre, főiskolára, jövendőbeli gólyaként, de egyébként ebben az időszakban, június–augusztusban mozdult meg több ezer olyan bérlő is, aki nem biztos, hogy most gólya, de mivel ők is egyéves szerződéseket kötnek, a fordulópont náluk is ide esett.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy az idei év kakukktojás az előző évekhez képest: nem volt meg az a nagy kereslet, mint korábban, ez pedig az Otthon Start programnak köszönhető.
Ha a nagyvárosokban, ahol egyetemek is vannak, összehasonlítjuk az albérleti díjakat a kedvezményes hitel törlesztőivel, szinte minden lokációban lehet olyan helyet találni, ahol a bérleti díjnál kedvezőbben jön ki a törlesztő. Budapesten az átlagos albérleti díjak 260 ezer forintnál vannak, viszont egy 50 millió forintos hitel 25 évre csak 236 ezer forint havonta. Látható, hogy az Otthon Start program törlesztője bő 10 százalékkal alacsonyabb, ez pedig sok bérlőt mozgatott át a lakáspiaci adásvételi oldalra. Hangsúlyozta, a 3 százalékos hitel a bérleti díjakban is tetten érhető, mert főleg Budapesten, elsősorban a drágább kerületekben, így az I., II., V. kerületben, ahol amúgy is az átlagnál magasabbak a díjak, akár 20-30 ezer forintos csökkenést is láthatunk.
A szakértő lapunknak úgy összegzett: a keresleti dömping elmaradt, nem olyan könnyű most bérbe adni egy lakást, ráadásul 3-4 éves kínálati csúcs van a piacon, 18 ezer kiadó lakással. Egyértelmű, hogy a program közrejátszik abban is, hogy a bérleti díjak nem nőttek, hanem csökkentek. Budapesten ez erősebben mutatkozik, mint az egyetemi városokban, ott nem annyira látványos a piac reakciója. Ezen nincs mit meglepődni, mert a kiadó lakások 40 százaléka a fővárosban van.
Panyi Miklós: Nem szakad felülni a hangulatkeltésnek
Az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni, az Otthon Start program hatása a budapesti albérletárakra kifejezetten kedvező – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-bejegyzésében. Panyi Miklós a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy minden elemzés alapja a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adat.
Az Otthon Start hatására kezdetben a használt ingatlanok piaca pörög a legjobban. Ezeket a lakásokat lehet a leggyorsabban megszerezni, így az induló lendület is ezekre koncentrál. Emellett már az is látszik, hogy jelentős mértékben nő az építési engedélyeztetések száma. Nagyjából 30 ezer új lakás építésére kértek már engedélyt, és ez a szám még nőhet – erről már az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője, Horti Flóra beszélt a Világgazdaság Szaldó című műsorában.
A kormány a lakásvásárlás mellett az építkezéseket is támogatja, hiszen a keresletet kínálattal is ki kell elégíteni. Ennek egy fontos eleme a legalább 250 lakást magában foglaló építkezések nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektté nyilvánítása, ha az ingatlanok legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Ez a döntés nagymértékben egyszerűsítheti a bürokráciát, ezzel gyorsítva az építkezéseket. Az első lakások 2026 végén, 2027 elején kerülhetnek a piacra.
A héten tette közzé a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló augusztusi jelentését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az augusztusi adatokon még a kivárás látszik, mivel az év nyolcadik hónapja még megelőzte az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelének szeptember elsejei életbelépését, azonban a pénzintézeti szféra becslései szerint ez az egy intézkedés a következő év végéig 1300-1500 milliárd forint lakossági többlethitelezéshez járul hozzá, főként a használtlakás-piacon.
A lakáshitelezés felfutása nem kérdéses, időbeli lefutása és összetétele azonban jelentős bizonytalanságokat hordoz. A hitelezési hullám a dolgok jelenlegi állása szerint fejnehéz lesz, azaz idén és a jövő év elején várható nagy növekedés, mert a potenciális vásárlók nem bíznak abban, hogy a rendszer hosszabb távon fennmarad. Ez turbulenciákhoz vezethet a lakás- és a lakásépítési piacon, miközben az építőipar és a fejlesztők a kiszámíthatóbb, hosszú távú növekedésben érdekeltek
– emelte ki a jelentés kapcsán Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.
A szakértő szerint a hitelezés összetétele évek óta kedvezőtlen:
„Nem látjuk még, hogyan hat az Otthon Start program ezekre a szegmensekre, de ezek kulcsfontosságúak az építőipar felfutását illetően. Hasznos lenne, ha ez a kedvezményes hitelezési forma hosszú távon, akár a soron következő két-három évben velünk tudna maradni, mert ez tompítani tudná az építőipar jelenlegi legnagyobb kihívását, a különböző évek közötti jelentős keresletingadozást. Az egyértelműen pozitív jel, hogy beindult számos nagy társasházfejlesztési projekt, de bőven van még tere a növekedésnek, és nemcsak Budapesten, de vidéken is” – összegezte Juhász Attila.
A Világgazdaság összeszedte, mire kell nagyon figyelni az igénylés során, annyi biztos, sok esetben olyan alapfeltételeken csúsznak el a 3 százalékos kölcsön igénylésében, amelyeket már a bejelentésnél szinte azonnal nyilvánosságra hoztak, mégsem volt egyértelmű az ügyfelek számára. Bővebben>>>
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.