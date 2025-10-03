Nincs menekvés az Otthon Start program elől: a 3 százalékos hitel utolérte az albérleteket – így lehet most kiadni az ingatlanokat

Hosszú távon is áttereli a szeptemberben indult Otthon Start program által kínált 3 százalékos hitel az embereket az albérletről a lakáspiacra, ráadásul az albérletpiac több pontján visszaigazolódik ez a várakozás – mondta a Világgazdaságnak az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László rámutatott: adásvételi oldalról megközelítve a bejelentés után mindazok, akik az elmúlt években, évtizedekben kiszorultak a lakáspiacról, már a kormány életre hívott otthonteremtési támogatás elindulása előtt „kiélesítették magukat a lehetőségre, nagyon várták, kinézték az ingatlant, letárgyalták és többnyire le is foglalózták azt”.

Otthon Start program: megállíthatatlanul beindult a szívóhatás, egye többen választják a saját ingatlant / Fotó: Kallus György

„Augusztus vége, szeptember eleje volt a csúcspont, ekkorra már dupla akkora érdeklődést mértünk az Ingatlan.com-nál, mint a bejelentés előtti héten, viszont a keresleti csúcstól szeptemberben már 6 százalékkal mérséklődött a telefonos érdeklődés, ugyanakkor ez még mindig több mint 40-43 százalékkal magasabb éves összehasonlításban” – mutatott rá a szakértő kérdésünkre. – Ezt lovagolták meg az eladók, jóval több hirdetést adtak fel, mint augusztusban, és 29 százalékkal többet az előző év azonos időszakát nézve: a lakáspiaci kereslet egyértelműen beindította mind a keresleti, mind a kínálati oldalt.

Érződik az Otthon Start program hatása: több ezer bérlő mozdult meg

Úgy folytatta, az albérletpiacon az látszik, hogy a szezont (amikor leginkább növekszik az albérlői kereslet – a szerk.) egy az egyben lefedte az Otthon Start program várakozási időszaka, a szeptember előtti felfokozott hangulat a kiadókat és az albérletbe költözőket is érintette – azokat a fiatalokat, akik frissen kerültek be az egyetemre, főiskolára, jövendőbeli gólyaként, de egyébként ebben az időszakban, június–augusztusban mozdult meg több ezer olyan bérlő is, aki nem biztos, hogy most gólya, de mivel ők is egyéves szerződéseket kötnek, a fordulópont náluk is ide esett.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy az idei év kakukktojás az előző évekhez képest: nem volt meg az a nagy kereslet, mint korábban, ez pedig az Otthon Start programnak köszönhető.

Ha a nagyvárosokban, ahol egyetemek is vannak, összehasonlítjuk az albérleti díjakat a kedvezményes hitel törlesztőivel, szinte minden lokációban lehet olyan helyet találni, ahol a bérleti díjnál kedvezőbben jön ki a törlesztő. Budapesten az átlagos albérleti díjak 260 ezer forintnál vannak, viszont egy 50 millió forintos hitel 25 évre csak 236 ezer forint havonta. Látható, hogy az Otthon Start program törlesztője bő 10 százalékkal alacsonyabb, ez pedig sok bérlőt mozgatott át a lakáspiaci adásvételi oldalra. Hangsúlyozta, a 3 százalékos hitel a bérleti díjakban is tetten érhető, mert főleg Budapesten, elsősorban a drágább kerületekben, így az I., II., V. kerületben, ahol amúgy is az átlagnál magasabbak a díjak, akár 20-30 ezer forintos csökkenést is láthatunk.