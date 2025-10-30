Európában egyedülállóan összetett a magyar reptérfejlesztés

„Tavaly az utasforgalom már 20 százalékkal 17,57 millióra nőtt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de ez még mindig alig több, mint a fele a bécsinek. Örvendetes, hogy az áruforgalom 50 százalékkal közel 300 ezer tonnára nőtt, és ez már magasabb a szomszédos országénál – idézte az Origo Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót, aki szerint a frissen bejelentett reptérfejlesztés további lendületed adhat az utasszám bővüléséhez.

A ferihegyi reptérfejlesztéshez hasonló csak Varsóban valósulhat meg / Fotó: bud.hu

Európa-szerte ritka az ennyire összetett reptérfejlesztés

Tíz éven belül új terminállal bővülhet a ferihegyi reptér, emellett egy új gyorsvasút és gyorsforgalmi út segítségével megújulhat a közlekedése is. Több európai nagyváros repülőtere is rendelkezik három terminállal és kombinált közlekedési kapcsolattal, sőt Varsóban is egyszerre valósulhat meg a reptérbővítés és a közlekedésfejlesztés, de komplexitását tekintve a budapesti reptérfejlesztéshez hasonló beruházás nem valósult még meg – írja az Origo, amely részletesen beszámol arról is, milyen repülőtéri beruházások folynak a régióban, és milyen közlekedési infrastruktúra áll a légi utasok rendelkezésére Európában.