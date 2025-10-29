Rekordhalmozó a Liszt Ferenc repülőtér: mérleget vont a nyárból a szaktárca – ezt várhatjuk a gigaberuházástól
Folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma – hangsúlyozta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szerdán a TV2 Mokka című műsorában az idei nyári időszak tapasztalatairól a légi forgalomban.
Az államtitkár kiemelte, hogy komoly munkát tett bele a magyar légi közlekedési ökoszisztéma, és legfőképpen a Budapest Airport és a HungaroControl abba, hogy erős stratégiai együttműködésben sikerült leküzdeni a korábbi késéseket, a menetrendek javultak. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy sokkal pontosabb érkezésekkel és indulásokkal lehet számolni, és ez az utasélményt is nagyban javítja.
Az államtitkár az adásban felidézte, hogy nyáron egy vihar miatt le kellett zárni a repülőteret, és ez megmutatta, hogy a kormány és repteret működtető Budapest Airport komolyan veszi a légi közlekedést, ellentétben például azzal az ellenzéki vezetővel, aki „belerúgott a Budapest Airportba”. Ezt mélyen szégyellni valónak tartják – tette hozzá.
Lóga Máté szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mégpedig úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik repülőtér.
Az államtitkár kiemelte, hogy a repülőtéren meg fog épülni a 3-as terminál. A Budapest Airport visszavásárlásának egyik sarokköve volt, hogy a jövőbeli fejlesztéseket biztosítsa a magyar állam.
A tranzakciós folyamatban megállapodás történt az üzemeltetővel arról, hogy a 3-as terminált létre kell hozni, ez 2034–2035-ig meg is fog valósulni, de az utasok számára már akár 2031-ben megnyithatják a 3-as terminál adott részét.
Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára az adásban elmondta, hogy a repülőtéri áruforgalom növekedését a magyar jogrend is segíti. A magyar vámoltatási, vámeljárási rendszer világklasszisnak minősül, példaként említette, hogy gyorsan tud adott árumennyiséget kezelni.
Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek
A repülőtér egy stratégiai eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Hozzátette, hogy ez egy erős pénzügyi befektetés is, és az előzetes várakozásoknál két-három évvel hamarabb, akár 15 év alatt is megtérülhet a reptér visszavásárlásának ára Magyarország számára. Mindez azért van, mert a reptér teljesítménye mintegy 10 százalékkal haladja meg az üzleti terveket. Kiemelte, hogy ez a magyar állam mellett a stratégiai partnernek, a 20 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező kisebbségi tulajdonos Vinci Airportsnak is köszönhető.
A sajtótájékoztatón Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy ezermilliárd forint – 2,5 milliárd euró – értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből egymilliárd euró a vasúti kapcsolat, egymilliárd a hármas terminál, valamint 500 millió euró a közútfejlesztés – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Kiemelte, hogy 27 kilométernyi vasúti pálya épül, egymilliárd eurós beruházás lesz. A vonal 160 kilométer per órás sebességre lesz képes.